Mattel lancia la prima Barbie autistica

AGI - Mattel ha presentato la sua prima Barbie autistica, realizzata con la consulenza della comunità autistica per offrire una rappresentazione più fedele di alcuni modi in cui le persone nello spettro possono vivere, elaborare e comunicare il mondo che le circonda. Il progetto è stato sviluppato in oltre 18 mesi in partnership con ASAN (Autistic Self Advocacy Network), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità. La bambola entra nella linea Barbie Fashionistas, la collezione con cui il marchio ha ampliato negli anni la varietà di modelli, introducendo una gamma più ampia di incarnati, capelli, corporature e anche condizioni mediche e disabilità. "Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie", ha detto Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel, sottolineando che il design è stato definito con il contributo di ASAN.
Sul fronte del design, la bambola integra dettagli pensati per richiamare alcune esperienze tipiche: articolazioni a gomiti e polsi per facilitare movimenti delle mani e gesti ripetitivi, e sguardo leggermente decentrato per evocare la tendenza, in alcuni casi, a evitare il contatto visivo diretto. L'abbigliamento è pensato in chiave "sensory-friendly": un vestito ampio che riduce il contatto tessuto-pelle e scarpe con suola piatta, orientate a stabilità e comodità.
Accessori inclusi nella confezione
Nella confezione ci sono anche accessori legati alla regolazione sensoriale e alla comunicazione, tra cui un fidget spinner, cuffie antirumore e un tablet che rimanda alle app di comunicazione aumentativa e alternativa (AAC).
L'impatto della bambola secondo ASAN
Per ASAN, la bambola è un passaggio di rappresentazione importante che avrà un impatto soprattutto per i più giovani. Il direttore esecutivo Colin Killick ha parlato di un'immagine "autentica e gioiosa" della comunità autistica e di strumenti che aiutano l'autonomia.
Collaborazioni e donazioni per il lancio
In occasione del lancio, Barbie collabora con alcune figure attive nell'advocacy, tra cui la coppia madre-figlia Precious e Mikko Mirage, l'attivista Madison Marilla e la designer e artista visiva Aarushi Pratap, con un video pubblicato sul canale YouTube di Mattel. L'azienda ha inoltre annunciato la donazione di oltre 1.000 Barbie autistiche a ospedali pediatrici statunitensi con servizi specializzati per i bambini.