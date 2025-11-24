Poste italiane dedica un francobollo a Bob Kennedy 

AGI - Era il 20 novembre del 1925 quando nacque Robert Francis Kennedy, a Brookline nel Massachusetts. Cento anni esatti dalla nascita di un uomo che ha segnato la storia con le sue parole e le sue azioni a favore dei giovani e dei più deboli. Per questo suo messaggio ancora oggi così attuale, in un mondo spesso dominato dalle disparità, Robert F. Kennedy è una figura iconica che ispira giovani e non in tutto il mondo.
Per tale ragione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di celebrare Robert Francis Kennedy con un francobollo che verrà commercializzato e distribuito da Poste Italiane. Un riconoscimento all'impegno del leader politico statunitense per la giustizia sociale e la parità dei diritti civili. Il francobollo raffigura in primo piano Robert F. Kennedy (immagine tratta da una foto donata da Harry Benson) ed appartiene alla serie tematica “i valori sociali”. È stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico e la tiratura è di 225000 esemplari. È la prima volta che un francobollo italiano viene dedicato a un personaggio pubblico statunitense.
Kerry Kennedy, Presidentessa Onoraria RFK Italia, ha commentato: “Sono grata al governo italiano e agli italiani per aver realizzato questo bellissimo francobollo, dedicato a mio padre Robert F. Kennedy. Un gesto importante per commemorare il suo centesimo compleanno, oltre che un modo fantastico per celebrare i legami tra i nostri due Paesi e l’amore per la democrazia. Non c’è momento più importante di questo attuale per abbracciare la democrazia e la visione di Robert F. Kennedy”.
Stefano Lucchini, Presidente RFK Italia, ha dichiarato: “L’emissione di un francobollo celebrativo dedicato a Robert Francis Kennedy, nel Centenario della sua nascita, è un gesto che va molto oltre la filatelia. È un atto simbolico, un riconoscimento che l’Italia sceglie di rendere a una figura che ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, la speranza, il coraggio e l’impegno per una società più giusta. I valori per cui Robert Kennedy ha vissuto, e per cui ha perso la vita, restano ancora oggi fondamentali: giustizia, equità, diritti umani, lotta alle discriminazioni, sono princìpi che non sono mai acquisiti per sempre, ma che richiedono un impegno quotidiano”.
Motivo di orgoglio per la Robert F. Kennedy Human Rights Italia, che porta avanti i valori di inclusione per i più deboli. L’organizzazione opera su tutto il territorio nazionale, sviluppando e supportando progetti per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e scolastico per le fasce più vulnerabili, promuove il contrasto alle disparità e favorisce l’educazione civica collaborando con istituzioni, accademie, grandi realtà sia pubbliche che private, oltre che con i singoli cittadini.
