La maledizione dei Kennedy: alla 35enne figlia di Caroline resta un anno di vita

AGI - È impossibile non credere alla maledizione dei Kennedy. Ora che la 35enne, Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline (la figlia dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy e di Jacqueline), ha scoperto durante il parto della sua secondogenita una leucemia mieloide acuta per cui le resterebbe solo un anno di vita. Ne racconta lei stessa in un articolo pubblicato sul New Yorker che inizia così: "Quando stai morendo, almeno nella mia limitata esperienza, inizi a ricordare tutto. Le immagini arrivano a lampi – persone, luoghi e conversazioni sparse – e si rifiutano di fermarsi. Vedo la mia migliore amica delle elementari mentre prepariamo una torta di fango nel suo cortile, la guarniamo con candele e una piccola bandiera americana, e osservo, in preda al panico, la bandiera prendere fuoco. Vedo il mio ragazzo del college, con le scarpe da barca qualche giorno dopo una tempesta di neve da record, scivolare e cadere in una pozzanghera di fango. Vorrei lasciarlo, quindi rido fino a non riuscire più a respirare".
Nel pezzo "Una battaglia con il mio sangue" racconta come la notizia della malattia sia stata un fulmine a ciel sereno. "Non credevo parlassero di me. Il giorno prima nuotavo in piscina, incinta di nove mesi. Non ero malata. Non mi sentivo male. In realtà ero una delle persone più sane che conoscessi. Avevo un figlio che amavo più di ogni altra cosa e un neonato di cui dovevo prendermi cura” scrive e ora non potrà vederli crescere, nonostante le cure a cui si sottoporrà. Insomma "quando mi è stata diagnosticata la leucemia, il mio primo pensiero è stato che questo non poteva succedere a me e alla mia famiglia".
La maledizione dei Kennedy
Insomma la maledizione dei Kennedy sembra non affievolirsi. Dall'omicidio del nonno Jhon a Dallas, a quello di Bob, John Fitzgerald Kennedy Jr. e la moglie Caroline muoiono insieme alla cognata Lauren Bessette, all'età di 38 anni, in un incidente aereo; e una lunga scia di incidenti hanno stroncato la vita (e in alcuni casi la carriera) a una dinastia promettente dell'America.
Nel momento in cui, Tatiana Schlossberg si trova alle prese con un grave problema di salute, alla guida del ministero della salute in Usa, c'è proprio un Kennedy, Robert Jr., dichiaratamente no vax e autore di una serie di tagli alla sanità. Una maledizione nella maledizione come scrive lei stessa sul New Yorker "da un momento all'altro il sistema sanitario da cui dipendo è diventato instabile".
