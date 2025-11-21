Vertice G20 in Sudafrica: arrivano i leader, Joahnnesburg si rifà il look
Vertice G20 in Sudafrica: arrivano i leader, Joahnnesburg si rifà il look

Grande assente il presidente Usa Donald Trump per polemica nei confronti delle presunte "persecuzioni" dei cittadini bianchi nel Paese
Ivana Pisciotta
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo in Sudafrica
AGI - Stanno arrivando alla spicciolata i leader di alcune delle principali economie mondiali riuniti a Johannesburg, cuore economico del Sudafrica, per il vertice del G20. La sede dell'evento si trova abbastanza decentrata rispetto al centro città, ma i principali quartieri 'bene' della città come Sandton sono stati tutti tirati a lucido, sono sorvegliati 24 ore su 24, e la strada che collega l'aeroporto è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Mentre ci si avvicina alla metropoli - ci vivono oltre 6 milioni di persone - ci si imbatte in una serie di edifici abbandonati che mostrano l'altra faccia di un Paese che cerca di risollevarsi. Si intuisce che qui illegalità, rifiuti e sporcizia regnano incontrastati ma anche che sono stati fatti nelle ultime settimane grandi sforzi per accogliere i Grandi della Terra.

Nel pomeriggio è giunta il premier italiano Giorgia Meloni e in serata anche il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente brasiliano Lula, il suo omologo francese Emmanuel Macron e il primo ministro cinese Li Qiang. Grande assente il presidente Trump per polemica nei confronti delle presunte "persecuzioni" dei cittadini bianchi nel Paese.

Nell'arteria di collegamento tra aeroporto e città i volti dei vari leader sono riprodotti su grandi manifesti, uno per uno, come se volessero dare il benvenuto a chi arriva. Il vertice si aprirà alle 10: la premier italiana interverrà (a porte chiuse) a due panel, il primo sulla crescita sostenibile e sui finanziamenti allo sviluppo per i paesi ad alto debito.

Poi dopo la foto di rito e il pranzo di lavoro, la seconda sessione sarà tutta dedicata alla riduzione dei rischi climatici e alla transizione nonché alla lotta contro lo spreco alimentare. Gli sherpa intanto stanno lavorando alla dichiarazione finale del vertice, che come di consueto sarà frutto di intense trattative: secondo quanto trapelato, verrà messo l'accento sulla sostenibilità del debito per i paesi a basso reddito, sul finanziamento di una transizione energetica equa e su uno sfruttamento più equo dei minerali critici, di cui il continente africano è ricco.

Gli Stati Uniti hanno comunicato alla presidenza sudafricana la loro opposizione alla diffusione di un comunicato finale del G20, invocando la loro assenza a un vertice le cui "priorità sono in contrasto" con le opinioni politiche di Washington. Ma sembra che la presidenza sudafricana voglia tenere il punto.

