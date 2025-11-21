Telefonata Meloni-Merz: "Obiettivo resta pace giusta e duratura"
Il Presidente del Consiglio ha sentito al telefono il Cancelliere tedesco per un primo scambio di valutazioni sulla proposta di pace americana per l'Ucraina
Francesco Fotia - La Presidente del Consiglio riceve il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania. Nella foto Giorgia Meloni e Friedrich Merz
AGI - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito al telefono il Cancelliere tedesco Friedrich Merz per un primo scambio di valutazioni sulla proposta di pace americana per l'Ucraina. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. La premier è arrivata da poco a Johannesburg dove domani si apriranno i lavori del G20.

Nel corso del colloquio, informa Palazzo Chigi, è stata sottolineata l'importanza di sostenere gli sforzi negoziali in corso e ribadito l'obiettivo finale del raggiungimento di una pace giusta e duratura, nell'interesse dell'intera Europa. È stato accolto con favore, prosegue Palazzo Chigi, il riferimento a solide garanzie di sicurezza, integrali al più ampio quadro della stabilità europea e transatlantica, in linea con quanto da tempo proposto dall'Italia.

Altri elementi del piano sono stati considerati meritevoli di ulteriore approfondimento. I contatti del Presidente Meloni con i principali leader interessati alla soluzione della crisi, conclude Palazzo Chigi, proseguiranno nelle prossime ore e domani, anche a margine del Vertice G20.

