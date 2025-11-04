I Dem bocciano l'esercizio provvisorio, in Usa continua lo shutdown

AGI - I Democratici del Senato hanno bocciato nuovamente la proposta di esercizio provvisorio avanzata dai Repubblicani per superare lo 'shutdown', l'interruzione parziale delle attività del governo degli Stati Uniti dovuta alla mancata approvazione della legge di bilancio. Al Senato servono 60 voti per l'approvazione del testo, che ne ha raccolti però solo 54 contro 44 no.
Insieme alla maggioranza repubblicana hanno votato tre senatori del caucus democratico: Catherine Cortez Masto del Nevada, John Fetterman della Pennsylvania e Angus King del Maine. Il repubblicano libertario Rand Paul ha invece votato contro il testo. Lo 'shutdown', intanto, è entrato nel suo trentacinquesimo giorno e tra 24 ore potrebbe diventare il più lungo della storia degli Stati Uniti, superando quello avvenuto durante il primo mandato di Trump.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone