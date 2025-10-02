Il Garante: "Illegittimo" lo sciopero generale di domani. Viola l'obbligo del preavviso
Il Garante: "Illegittimo" lo sciopero generale di domani. Viola l'obbligo del preavviso
Home>Economia

Il Garante: "Illegittimo" lo sciopero generale di domani. Viola l'obbligo del preavviso

Per il Garante è"inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all'art. 2, comma 7" per scioperi senza preavviso in difesa dell'ordine costituzionale. Salvini propone sanzioni per chi non rispetta regole
Manifestazione Pro Pal
Agf - Manifestazione Pro Pal
gaza sciopero sciopero generale garante
di lettura

AGI - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Lo dice la Commissione di garanzia sugli scioperi, spiegando che la protesta è stata indetta in violazione dell'obbligo legale di preavviso. Il Garante inoltre "ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all'art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori'".

ADV

L'Autorità di garanzia ha quindi inviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che "il mancato adeguamento comporta, tra l'altro, l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento".

ADV

Salvini propone sanzioni per chi non rispetta regole

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri previsto questa sera.
In particolare, anche alla luce dell'intervento della Commissione di Garanzia, l'indicazione - informa il Mit - è proporre una revisione della normativa vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro).
In questa fase delicata, Salvini "non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole".

Leggi anche:
Manifestazione pro Pal
L'Italia si ferma per Gaza, domani lo sciopero generale
Dalla scuola ai trasporti fino alla sanità, domani i lavoratori si mobilitano. Garantite le prestazioni indispensabili e le fasce di garanzia

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV