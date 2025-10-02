Il Garante: "Illegittimo" lo sciopero generale di domani. Viola l'obbligo del preavviso

AGI - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Lo dice la Commissione di garanzia sugli scioperi, spiegando che la protesta è stata indetta in violazione dell'obbligo legale di preavviso. Il Garante inoltre "ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all'art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori'".
L'Autorità di garanzia ha quindi inviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che "il mancato adeguamento comporta, tra l'altro, l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento".
Salvini propone sanzioni per chi non rispetta regole
Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri previsto questa sera.
In particolare, anche alla luce dell'intervento della Commissione di Garanzia, l'indicazione - informa il Mit - è proporre una revisione della normativa vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro).
In questa fase delicata, Salvini "non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole".
