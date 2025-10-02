L'Italia si ferma per Gaza, domani lo sciopero generale

AGI - Dalla scuola ai trasporti, fino alla sanità: domani i lavoratori si mobilitano per Gaza. La Cgil e i sindacati di base (Usb e Cobas) hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata, ma saranno garantite, come previsto dalla legge, le prestazioni indispensabili e le fasce di garanzia. I sindacati hanno proclamato lo stop in difesa della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, "aggredita dall'esercito israeliano, e in segno di solidarietà verso la popolazione palestinese".
Lo stop riguarderà quindi scuole, uffici, pubblica amministrazione, ospedali, fabbriche e trasporti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che valuterà la precettazione. "Se la Commissione di garanzia dirà che lo sciopero è legittimo ne prenderemo atto, ma se dirà che non è legittimo - ha sottolineato - se qualcuno bloccherà le strade, le ferrovie e i trasporti, ne pagherà penalmente le conseguenze".
Stamane il ministro ha effettuato un sopralluogo alla sala operativa di Rfi per verificare in tempo reale la situazione del traffico ferroviario, alla luce delle iniziative annunciate da alcune realta' "proPal".
Ecco le modalità nei principali settori coinvolti:
Trasporti
Il personale ferroviario incrocerà le braccia dalle 21 di stasera(quello aderente ai Cobas dalla mezzanotte alle 20.59 di domani). L'agitazione interesserà il personale di Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Trenitalia segnala inoltre che i disagi potrebbero verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero.
Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo stop riguarderà anche il trasporto aereo e marittimo per l'intera giornata con varie modalità. Per metro e autobus saranno previste fasce di garanzia nelle diverse città. Anche i taxi si fermeranno tutto il giorno.
Autostrade
Il personale delle autostrade si asterrà dal lavoro dalle 22 di stasera.
Sanità
Medici e infermieri sciopereranno dall'inizio del primo turno domani fino alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.
Vigili del Fuoco
I vigili del fuoco domani si asterranno dal lavoro per 4 ore (senza decurtazione): i turnisti dalle 9 alle 13 mentre il personale amministrativo e giornaliero per l'intera giornata.
Scuola e uffici
Si fermerà anche il comparto della scuola. I dirigenti scolastici potranno adottare misure organizzative per garantire il servizio. Tuttavia, se l'adesione annunciata renderà impossibile l'erogazione del servizio, le scuole potranno essere chiuse.