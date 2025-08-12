Intelligenza artificiale e dati in tempo reale. Le Dolomiti dichiarano guerra all'overtourism (con una app)

AGI - Non solo un chatbot, ma uno strumento per il management della sostenibilità per le destinazioni turistiche alle prese con grandi picchi di visitatori. Nasce in Alto Adige, in una stagione segnata da forte affluenza e dibattito sull’overtourism, Touristinfo.ai, un chatbot alimentato da Intelligenza Artificiale pensato per supportare enti del turismo e destinazioni nella relazione con i visitatori, fungendo di fatto da destination manager digitali.
Il chatbot, raggiungibile tramite Whatsapp e sulle piattaforme digitali delle destinazioni che già lo utilizzano, combina live tutte le informazioni provenienti da parcheggi, sistemi di rilevazione del traffico, accessi ai siti, meteo per indirizzare gli ospiti verso la soluzione più sostenibile. In questo modo, nella lingua dell’interlocutore e grazie a una serie di regole costruite su misura insieme agli operatori turistici della zona, l’applicazione aiuta a distribuire i turisti sul territorio evitando eccessivi affollamenti.
Adottato già da San Vigilio di Marebbe (Val Badia), Valdaora, Anterselva e Appiano e da molti hotel, Touristinfo.ai ha concluso anche un accordo con Dolomites Val Gardena per l’introduzione del servizio. La collaborazione nasce nel mezzo di un’estate in cui il tema è diventato prioritario a livello nazionale e si affianca all’interesse di altre località, tra cui Bolzano, con una roadmap di rapida scalabilità in vista delle Olimpiadi invernali del 2026
Touristinfo.ai nasce da Mediatize, startup altoatesina incubata a NOI Techpark, fondata da Julian Palmarin e Sebastian Betz. "Il nostro obiettivo - spiega Julian Palmarin, 27 anni - è di combinare dati sul traffico, mobilità, eventi e meteo per rendere l'esperienza del turista la migliore possibile. Un traguardo importante dell'impiego della nostra soluzione è la distribuzione dei flussi turistici. In questo modo, aiuteremo a fare in modo che non vengano visitati sempre gli stessi hotspot, assicurando la scelta sulla base di dati e informazioni aggiornate a loro disposizione".
In concreto, il chatbot suggerisce percorsi con bus/navette per lasciare l’auto, indica fontane e punti di refill per riempire le borracce e propone alternative agli hotspot affollati in base ai picchi previsti. Il progetto si avvale anche di una solida componente software sviluppata dalla collaborazione con l’European Digital Innovation Hub (EIDH), nodo della rete europea che, in sinergia con l’Università di Bolzano, guida la ricerca e l’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale altamente competitive sul mercato.
Il caso "Giggo", il chatbot testato a San Vigilio
Una delle località maggiormente entusiaste dell’apporto di Touristinfo.ai è San Vigilio Dolomites che ha personalizzato il proprio chatbot dandogli un nome che richiama il simbolo della località, il gallo: Giggo è molto più di una mascotte, è un assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale, accessibile via WhatsApp 24/7, capace di interagire in oltre 80 lingue e di fornire in tempo reale consigli su attività, strutture pet-friendly e percorsi adatti anche in caso di maltempo o sovraffollamento.
"Abbiamo in mano una tecnologia molto interessante che aiuta il destination management nella comunicazione verso il turista - racconta Carlo Runggaldier, direttore cooperativa turistica San Vigilio Dolomites - Al giorno d’oggi, per le cooperative turistiche è molto importante la gestione del territorio. Per questo è fondamentale avere un’ottima comunicazione con il visitatore: In caso di chiusure o parcheggi saturi, il sistema avvisa in tempo reale e propone alternative; le richieste aggregate offrono insight sui picchi per pianificare servizi e mitigare la pressione sui luoghi più sensibili. Inoltre, grazie al servizio possiamo trasmettere anche informazioni essenziali sulla sicurezza durante il suo soggiorno. Una novità dalla portata rivoluzionaria".
I contenuti e le risposte possono essere definiti e aggiornati direttamente dal cliente, così da trasmettere i valori condivisi dai gestori, tra cui sostenibilità, rispetto della popolazione locale e tutela paesaggistica assicurando un interazione coerente e affidabile.