Pullman 'incastrati', ed è rissa tra i due autisti 

AGI - Tra temperature torride anche in montagna, overtourism, tornelli a pagamento per scattare una fotografia, sulla strada statale 242 del passo Sella nel cuore delle Dolomiti, c'è stato 'spazio' anche per una rissa tra due autisti di pullman.
È accaduto questa mattina e il video sta facendo il giro del web. Due pullman sono rimasti incastrati sulla strada che conduce a passo Sella. I conducenti dei mezzi - uno della linea 471, che copre i passi dolomitici per il servizio pubblico altoatesino, l'altro è di una ditta privata - si sono resi protagonisti di una rissa in mezzo alla strada con altri automobilisti intervenuti per dividerli.
Nessuno dei due mezzi pesanti riusciva a passare e così gli autisti sono scesi e si sono messi le mani addossohttps://t.co/TFZC4gcK7W— Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 10, 2025
Il motivo della scazzottata, la rabbia dell'autista del mezzo pubblico perché il collega dell'altro mezzo non si era spostato maggiormente sulla destra della carreggiata per favorire il passaggio dei due pullman.