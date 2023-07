Twitter minaccia un'azione legale contro Meta per Threads

AGI - Twitter ha inviato a Meta una lettera con la richiesta di cessazione attività e desistenza rispetto alla nuova app Threads appena lanciata. Lo riporta Abc News.

La lettera è stata inviata ieri dal team legale di Twitter, hanno spiegato delle fonti interpellate dal canale, e accusa Meta di appropriazione indebita dei segreti commerciali di Twitter e diceva che la compagnia guidata da Mark Zuckerberg aveva assunto degli ex dipendenti di Twitter, che conservavano informazioni proprietarie, per realizzare il nuovo social.

"Nell'ultimo anno, Meta ha assunto dozzine di ex dipendenti di Twitter", si legge nella lettera, firmata dall'avvocato Alex Spiro. "Twitter sa che questi dipendenti hanno precedentemente lavorato per lei - prosegue il testo - che questi dipendenti avevano e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali di Twitter e ad altre informazioni altamente riservate; che questi dipendenti hanno obblighi continui nei confronti di Twitter; e che molti di questi dipendenti hanno conservato in modo improprio documenti di Twitter e dispositivi elettronici".

Il testo della lettera prosegue: "Con quella consapevolezza, Meta ha deliberatamente incaricato questi dipendenti di sviluppare, nel giro di pochi mesi, l'app 'Threads' con l'intento specifico di utilizzare i segreti commerciali di Twitter e altre proprietà intellettuali, in violazione sia della legge statale che federale, nonché degli obblighi in corso di tali dipendenti nei confronti di Twitter".