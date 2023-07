Threads, l'anti-Twitter nato da una costola di Instagram

AGI - Pronti, via: 10 milioni di iscritti a Threads (già oltre i 30 milioni nel pomeriggio ora italiana) e un problemino, che potrebbe diventare un problemone. Chi si iscrive al nuovo social lo fa attraverso il proprio account Instagram e vi resta legato: "Ho già disattivato il mio account thread ma risulta che non puoi eliminare il tuo account thread *senza eliminare anche il tuo account Instagram* quindi forse non iscriverti!".

La scoperta l'ha fatta la scrittrice americana Emily Huges, che ha lanciato l'allarme su Twitter. Meta prevede che si possa "disattivare il tuo profilo Threads in qualsiasi momento, ma il tuo profilo Threads può essere eliminato solo eliminando il tuo account Instagram". Quindi, i fans di Instagram sono avvertiti e sceglieranno se scaricare il nuovo social.

Meta rolled out Threads—its long-rumored rival to Twitter—on Wednesday evening in a surprise announcement and has since then racked up more than 10 million users, a potential sign it could be a serious rival to the Elon Musk-owned social platform. pic.twitter.com/mUON7sLtMp — Forbes (@Forbes) July 6, 2023

La sfida è tutta qui: Instagram ha 1,15 miliardi di utenti (dati del 2021 ma sono in crescita), anche uno su due significherebbe oltre mezzo miliardo di persone, piu' del doppio degli utenti di Twitter. E con gli inserzionisti pubblicitari la differenza pesa. Creare il proprio profilo su Threads è semplice: si scarica l'app, si accede tramite il proprio profilo Instagram e il gioco è fatto. Tempo totale 10 secondi, nei quali hai anche dato l'apertura a seguire le persone con cui eri contatto su Instagram e l'accesso ai tuoi dati personali.

Qui, in Europa, si presenta un ostacolo insormontabile: al momento l'app non è utilizzabile perché viola i principi e le regole europee sulla privacy. La nuova applicazione legge e raccoglie molti dei dati personali degli utenti inclusa la posizione, la cronologia di ricerca, i metodi di pagamento e le interazioni. Informazioni usate per individuare i gusti degli iscritti e mostrare loro annunci pubblicitari mirati.

Garante della Privacy e Meta sono al lavoro per adeguare l'applicazione alle regole e trovare un punto di equilibrio. Ci vorranno ancora probabilmente settimane. Meta Threads, privacy o no, ha molte carte per essere l'anti-Twitter: i post possono essere lunghi fino a 500 battute, si possono pubblicare link e video. Questi ultimi hanno un limite di durata di cinque minuti.

Per Twitter l'arrivo di Threads non è una buona notizia. L'app si inserisce nella galassia di Meta che comprende già Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal devices, Novi digital wallet, Mapillary. E arriva in uno dei momenti di più bassa popolarità del social dell'uccellino. Con l'arrivo di Elon Musk, nell'ordine, sono arrivati gli abbonamenti per le 'spunte blu' e, recentemente, il limite di post visibili gratuitamente: oltre i 600 servirà un abbonamento. E la cosa non piace agli utenti.