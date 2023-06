Le imprese europee si fidano sempre meno della Cina

AGI - Le imprese europee stanno affrontando una crescente sfiducia nella Cina a causa di una ripresa economica incerta, complicazioni normative e un clima imprenditoriale politicizzato.

Un sondaggio condotto dalla Camera di commercio dell'Unione europea in Cina su 570 aziende ha rivelato che due terzi delle imprese europee che operano nel Paese stanno trovando sempre più difficile fare affari.

Secondo il sondaggio, il 60% delle aziende intervistate ha citato l'ambiente imprenditoriale cinese sempre più politicizzato come uno dei principali problemi. Le preoccupazioni includono una legge anti-spionaggio imminente e le tensioni con Taiwan.

L'interferenza del governo negli affari delle aziende straniere è diventata sempre più evidente dopo la fine delle rigide limitazioni imposte per l'epidemia di Covid-19. Le aziende estere sono soggette a una regolamentazione più rigorosa rispetto alle aziende cinesi, con un trattamento preferenziale per queste ultime.

Le tariffe portuali sono aumentate in modo significativo e le autorità locali hanno favorito accordi con aziende cinesi, che hanno installato fabbriche vicino a quelle straniere. Questi fattori, insieme all'incertezza generale e alle norme in continuo mutamento, stanno minando la fiducia dei clienti, degli investitori e dei consigli di amministrazione delle imprese europee che operano in Cina.

Nonostante le sfide, le imprese europee riconoscono l'importanza del mercato cinese. Sebbene più del 50% delle aziende intervistate non preveda di espandere le proprie attività in Cina quest'anno, la dimensione economica del Paese è troppo significativa per essere ignorata. La Cina rimane una delle fabbriche del mondo e continua ad attrarre investimenti, nonostante le difficoltà in corso.

Tuttavia, le imprese europee sottolineano che le condizioni per accedere al mercato cinese stanno diventando sempre più complesse e richiedono un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità. L'incertezza legata alle politiche governative e alle restrizioni impreviste crea un ambiente imprenditoriale volatile, che richiede strategie di gestione del rischio e adattabilità da parte delle aziende europee.

Nonostante le sfide attuali, è probabile che la Cina continui a svolgere un ruolo chiave nell'economia globale. Tuttavia, sarà importante per le imprese europee monitorare da vicino l'evoluzione delle normative e adottare approcci flessibili per navigare nell'ambiente imprenditoriale cinese in continua evoluzione.