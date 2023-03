>

La Cina riapre le porte ai turisti e cancella l'ultima norma anti covid

A partire dal 15 marzo saranno rilasciati i visti per gli stranieri. Torneranno validi anche i permessi rilasciati prima del marzo 2020, quando Pechino chiuse i confini per l'inizio della pandemia. Cade così l'ultima barriera della politica 'zero Covid'