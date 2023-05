Twitter chiuderà tutti i profili inattivi da anni

AGI - Elon Musk ha annunciato che gli account inattivi da diversi anni saranno rimossi da Twitter. "Stiamo eliminando gli account che non sono stati attivi per anni, quindi probabilmente vedrete il vostro numero di abbonati diminuire", ha avvertito il numero uno del social network in un tweet.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop