Twitter ha licenziato circa il 50% dei dipendenti

AGI - "Circa il 50%" dei dipendenti di Twitter "sarà colpito" dai licenziamenti in corso. E' quanto rivela un documento interno del social network consultato dall'Afp. A essere colpiti sarebbero gli addetti nelle sedi dell'azienda negli Stati Uniti, in Europa e in Asia

L'azienda californiana, che è stata acquistata da Elon Musk la scorsa settimana, e che alla fine di ottobre contava quasi 7.500 dipendenti, ha avviato un'ondata di licenziamenti in tutto il mondo e ha annunciato la chiusura temporanea dei suoi uffici.

Sotto la falce dei tagli al personale è finito anche il 'team Human Rights', ha annunciato Shannon Raj Singh, ormai ex consulente dell'azienda proprio sui diritti umani.

Il team si occupava dell'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, per proteggere le persone a rischio nei conflitti e nelle crisi globali, tra cui Etiopia, Afghanistan e Ucraina.

Elon Musk ha ammesso che Twitter ha subito un "massiccio calo delle entrate" negli ultimi giorni perché gruppi di attivisti hanno fatto pressione sugli inserzionisti affinché smettano di utilizzare la piattaforma: l'uomo più ricco del mondo ha definito la situazione "estremamente incasinata!".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.