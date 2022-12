Per Bankitalia il contante costa agli esercenti più delle carte

AGI - "Il tetto sul contante rappresenta un ostacolo per la criminalità e l'evasione. Degli studi degli ultimi anni suggeriscono che soglie più alte favoriscono l'economia sommersa. C'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, grazie al loro tracciamento, riduce l'evasione fiscale". Lo ha detto Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sulla manovra economica.

"Inoltre anche il contante - ha aggiunto - ha dei costi legati alla sicurezza, visto i furti a cui è soggetto, segnaliamo che nelle statistiche degli ultimi anni per gli esercenti il costo per il contante è stato superiore a quello delle transazioni digitali".

"Il Rdc è stato utile ma ora sia riformato"

"L'introduzione del reddito di cittadinanza è stata una tappa significativa della modernizzazione del nostro sistema di Welfare, perché un reddito minimo a sostegno dei più bisognosi è presente in tutti i Paesi dell'eurozona ed in molti è a carattere universale", ha detto ancora Balassone, "in questi anni il sussuidio ha contribuito a contenere gli effetti negativi sull'economia dell'epidemia di Covid e poi a sostenere il potere d'acquisto durante lo shock inflazionistico in corso".

Il dirigente ha sottolineato che "L'attuale assetto del reddito non è privo di aspetti critici, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. La riforma annunciata dal governo potrebbe essere una opportunità per rafforzare l'efficacia della misura".

L'impostazione della manovra è "prudente"

A proposito della manovra, Balassone ha osservato che "vista l'elevata incertezza del quadro economico e gli spazi di bilancio limitati, l'impostazione scelta appare prudente". "La congiuntura nel Paese ha mostrato sinora una tenuta, con un andamento ancora favorevole degli investimenti. Gli indicatori più recenti, però, indicano un rallentamento del trimestre in corso", ha detto ancora Balassone, "il quadro macroeconomico delineato nel documento di programmazione sostanzialmente non si discosta da questo scenario".