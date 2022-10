Netflix lancia l'abbonamento scontato, ma con la pubblicità

AGI - A partire dal prossimo 3 novembre Netflix lancerà l'abbonamento 'scontato' con la pubblicità. Il costo sarà di 6,99 dollari e l'obiettivo è quello di attirare nuovi abbonati dopo che la piattaforma streaming ha perso clienti nel primo semestre di quest'anno.

Il costo dell'abbonamento con pubblicità è inferiore di 3 dollari rispetto al piano più economico senza pubblicità. In Italia il prezzo sarà di 5,49 euro al mese. Il piano per ora sarà lanciato in 12 paesi e non comporta nessun cambio per le altre forme di abbonamento che resteranno invariate: Base con pubblicitò infatti si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium, senza pubblicitaà.

La nuova opzione sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Le inserzioni pubblicitarie dureranno circa 4-5 minuti all'ora mentre un "numero limitato" di film e programmi TV non sarà disponibile con il piano Base con pubblicità a causa delle restrizioni sulle licenze, "su cui stiamo lavorando", hanno spiegato i dirigenti di Netflix.

La tv streaming era sempre stata contraria alla pubblicità nei propri programmi. Il cambio ad aprile dopo un calo di clienti nel primo trimestre e la previsione di ulteriori riduzioni. In questo modo il gruppo segue altre tv come Hulu, Disney+ e HBO Max che hanno opzioni più economiche con pubblicità.

Netflix, che ha trasmesso grandi successi come "Stranger Things" e "Squid Game", ha riportato 220,7 milioni di abbonati paganti a giugno, in calo di quasi 1,2 milioni da inizio anno. L'azienda stima di incrementare i propri clienti di un milione nel terzo trimestre.