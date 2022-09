Tim Cook è a Napoli per ricevere una laurea honoris causa

AGI - "Ciao Italia. Felice di essere a Napoli". Tim Cook affida a un tweet il saluto alla città dove oggi sarà insignito della laurea honoris causa in Innovation and international management. L'ad di Apple è già nel capoluogo campano e alle 10,30 sarà nell'aula magna storica dell'Università Federico II per la cerimonia di conferimento. L'introduzione sarà del rettore Matteo Lorito, mentre la Laudatio academica sarà affidata a Luigi Cantone, professore di Economia e gestione delle imprese dell'ateneo federiciano.

Ciao Italia — great to be in Naples! Thank you to sculptor Jago for inviting me to his incredible studio. Inspired by artists of the past, he uses technology to create masterpieces for generations to come. pic.twitter.com/FAx8a1LFUb