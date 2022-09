Apple svela l'iPhone 14 e gli altri nuovi prodotti

AGI - L'attesa è finita: "Far Out", l'evento di punta di Apple di questo 2022, ha svelato i nuovi prodotti sviluppati dall'azienda di Cupertino come l'iPhone 14 che ha occupato le luci della ribalta. Ma grande attenzione è stata rivolta anche ai nuovi modelli di Apple Watch 8 e ai nuovi AirPods Pro

L'iPhone 14 si fa in tre, c'è anche il Pro Standard, Plus e Pro: l'iPhone 14 si fa in tre. Nelle prime due versioni, il design è praticamente identico a quello del predecessore. Resta il notch, la “tacca” che ingloba fotocamera frontale e sensori. L'iPhone 14 di base ha un display da 6,1 pollici; il Plus da 6,7 pollici. Apple promette miglioramenti sotto la scocca, con un processore più veloce del 18% e una fotocamere più efficiente. Tra le funzionalità evidenziate da Cupertino, c'è il Crash Detection (che rileva se l'utente è stato coinvolto in un incidente stradale e lancia l'allarme) e un sistema di emergenza satellitare, utile in assenza di segnale. Negli Stati Uniti, i nuovi iPhone non avranno una Sim fisica ma solo la eSim. Il prezzo dell'iPhone pro (da 799 dollari) è uguale a quello del predecessore. Cupertino ha però tenuto in coda la novità che scarta dallo scorso anno: un iPhone 14 Pro, con un nuovo chip (l'A16), un display che assicura essere “il più brillante di sempre”, un set di fotocamere ridisegnato e l'addio al notch “fisico”, che da ingombro fisso viene ribattezzato “isola dinamica”: un'area del display funzionale che cambia in base all'utilizzo.

AirPods Pro 2, “le cuffie più sofisticate mai prodotte da Apple” Tim Cook le ha presentate come le "più sofisticate cuffie che abbiamo mai prodotto". La novità principale è la presenza di un nuovo chip pensato e ideato per l'esperienza uditiva dell'utente, decisamente mnigliorata rispetto a quella del modello precedente. Il suono arriverà più pieno, corposo, coinvolgente, avvolgendo chi le indossa. In questo caso fa un passo in avanti anche l'autonomia tanto da arriva a 6 ore per ogni ricarica e 30 ore se si ricorre alla batteria integrata.

Watch 8 Ultra, arriva la versione “estrema” La nuova serie di smartwatch Apple si fa in tre. Oltre al Watch 8 – disponibile dal 16 settembre – e alla sua versione SE (con funzionalità e design simile ma a un prezzo inferiore), la novità è l'Apple Watch Ultra. Il dispositivo è pensato per esperienze e utilizzo tutt'altro che quotidiani: avventure in luoghi remoti, maratone, viaggi e immersione (fino a 40 metri e con rilievo della temperatura dell'acqua). Apple Watch Ultra



Ye Time Bhi batati hai pic.twitter.com/oq7pEJ2IR0 — Utsav Techie (@utsavtechie) September 7, 2022 Cassa in titanio, capacità di reggere a temperature estreme, tre cinturini con un design concepito per ambienti specifici, funzioni evolute di navigazione e per lanciare allarmi sicurezza, un display più brillante e con modalità notturna, una batteria di durata doppia rispetto al Watch 8 base (36 ore, con possibilità di arrivare a 60 in modalità “risparmio”). Ultra nelle prestazioni e anche nel prezzo: 799 dollari, praticamente il doppio del Watch 8, disponibile a 399 e 499 dollari.

Apple Watch SE, la versione ‘economica' Apple ha previsto anche un nuovo modello, più economico, per chi desidera spendere meno. Si tratta di un prodotto che abbandona l'uso totale del metallo metallo ma, nel retro, prevede ppiù plastica e materiali meno nobili. Parte da 249 dollari in Usa, e sarà disponibile per l'acquisto dal prossimo 16 settembre.

Il nuovo Watch 8 traccia incidenti stradali e ovulazione È la nuova serie di smartwatch il primo prodotto presentato dalla Mela nel suo evento, trasmesso da Cupertino. L'Apple Watch 8 spinge, come sottolineato dal ceo Tim Cook, sulla salute e sulla sicurezza. Dopo le chiamate di emergenza, arriva la funzione che comprende se l'utente è stato coinvolto in un incidente stradale. Il merito è dei dati raccolti dai sensori presenti sul dispositivo – tra i quali Gps, accelerometro e barometro – e di un algoritmo sviluppato sulla base di migliaia di crash test. Se il Watch 8 rileva un incidente, invia una notifica all'utente. E se non riceve risposta, inoltra l'allarme a una serie di contatti selezionati. Tra i nuovi sensori installati al polso, c'è quello che rileva la temperatura. Un dato sulla quale si basa un'altra nuova funzione: traccia il ciclo mestruale, segnala possibili irregolarità e i giorni di ovulazione. Ecco tutte le caratteristiche dell'Apple Watch Series 8 in una schermata: #AppleEvent pic.twitter.com/yd0pUVM7Bk — Andrea Nepori (@AndreaNepori) September 7, 2022

Tim Cook: “È un giorno molto speciale” È un messaggio di Tim Cook a dare l'avvio alle danze. "Sono passati 3 anni dall'ultima volta che abbiamo tenuto un evento qui, quindi questo è un giorno molto speciale"

La durata stimata è tra i 60 e i 90 minuti L'evento dovrebbe durare probabilmente tra i 60 e i 90 minuti, almeno questa è la durata media degli eventi di lancio dei vari iPhone. L'appuntamento di oggi sarà probabilmente caratterizzato dalla presenza di alcuni responsabili Apple che parleranno sul palco ma anche da contributi pre-registrati

L'evento torna in presenza “in un teatro stracolmo” I giornalisti iniziano a raccontare i "luoghi" dell'evento Apple a Cupertino. Il racconto di Julian Chokattu, giornalista di Wired: "È strano trovarsi di nuovo a un evento con così tante persone, stipate in un teatro stracolmo. Al momento sono seduto al mio posto. Ieri abbiamo dovuto fare un test Covid e caricarlo su un servizio di autenticazione. Non so quanto sia utile visto che potrebbero volerci uno o due giorni prima che qualcuno risulti positivo" Lo Steve Jobs Theater è tornato a riempirsi, è la prima volta dall’inizio della pandemia. La conferenza sarà comunque pre registrata. #AppleEvent pic.twitter.com/lWKRgGbp8f — Marco Paretti (@marco_paretti) September 7, 2022