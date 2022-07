>

In Cina Covid e domanda debole a luglio frenano l'industria manifatturiera

L'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) si è attestato a 49,0 punti a luglio, in calo rispetto ai 50,2 di giugno. Per gli analisti con un'espansione economica dello 0,4%sarà difficile raggiungere obiettivo di crescita del Pil per l'intero anno di circa il 5,5% fissato da Pechino