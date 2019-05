La nuova serie Honor 20 non avrà limitazioni su Android

NIU BO / IMAGINECHINA Una presentazione Honor

Per cogliere le dimensioni del disagio in casa Huawei dopo il bando delle forniture di software e hardware deciso dai produttori statunitensi per ottemperare alle misure varate dall'amministrazione Trump, basterà aspettare questo pomeriggio.

Da circa un mese Honor, la casa produttrice di smartphone di fascia media, spin-off del colosso cinese, ha messo in agenda la presentazione della Serie 20 e la notizia che ha scombussolato il mercato è arrivata troppo a ridosso dell'evento perché fosse possibile cancellare o rimandare.

Così, come è nello stile Huawei/Honor, migliaia di giornalisti e influencer si ritroveranno al Battersea Evolution di Londra per il lancio del device che nelle intenzioni avrebbe dovuto rappresentare il balzo in avanti della casa e la sua consacrazione a competitor di brand blasonati nella fascia media.

Ma più che alla Serie 20, tutti gli sguardi saranno rivolti alle espressioni del management cinese, e di quello internazionale che nel volgere di poche ore si è trovato ad avere a che fare con un pesante colpo di immagine ancor prima che industriale.

Huawei ha assicurato di avere scorte sufficienti di chip per far fronte alle forniture dei prossimi mesi e ​nella notte gli Usa hanno annunciato un allentamento della morsa: il bando non sarà attuato prima di 90 giorni, fino al prossimo 19 agosto.

E comunque una fonte ha garantito che la limitazione non riguarderà la nuova serie Honor che uscirà con tutte le componenti hardware e software - ossia le funzionalità di Android - previste. Ma la tensione resta alta: i manager cinesi e internazionali di Honor, ha fatto sapere la fonte, hanno cancellato tutte le interviste faccia e le conferenze stampa a margine dell'evento di Londra.

