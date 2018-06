Sugli smart speaker, Morgan Stanley ha un consiglio per Google

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Google

Alphabet, la holding che controlla Google, potrebbe rimanere schiacciata se Amazon​ continuasse a dominare il mercato degli smart speaker con il suo Echo​. Lo afferma un'analisi di Morgan Stanley, che suggerisce a Big G una soluzione: regalare a tutte le famiglie americane un Google Home mini (il proprio maggiordomo digitale più a buon mercato). La spesa sarebbe corposa ma limitata in confronto agli enormi ritorni potenziali del settore.

"Crediamo - scrive l'analista Brian Nowak - che Alphabet abbia bisogno di più smart speaker nelle case degli utenti". In futuro, prevede Morgan Stanley, gli acquisti online si faranno sempre piu' spesso "a voce". E se Amazon dovesse continuare a primeggiare nel mercato (negli Stati Uniti detiene una quota del 62%m contro il 33% di Google), "sarebbe minacciata la crescita a lungo termine di Alphabet nella voce, altamente remunerativa, delle ricerche". In altre parole: chi avrà più smart speaker guadagnerà di piu' grazie a e-commerce e pubblicità online. E a farne le spese sarebbe soprattutto Google, perché gli utenti non digiteranno quello che cercano su una tastiera o sullo smartphone ma lo chiederanno direttamente ai dispositivi in ascolto. Meglio allora regalare un Google Home mini a ogni famiglia americana, visto che entro il 2022 il 70% di esse avrà comunque uno smart speaker. Quanto costerebbe? Secondo Morgan Stanley 3,3 miliardi di dollari, definito "un piccolo prezzo da pagare" rispetto alle opportunità che aprirebbe.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it