Elon Musk tornerà a far produrre le Tesla agli uomini dopo il fallimento dei robot?

Il problema di Tesla sono i robot. Elon Musk ha ammesso che l’eccessiva automazione della produzione della Model 3 è tra le principali cause del rallentamento della produzione. Musk, che da qualche settimana ha preso in mano la direzione della produzione delle sue auto elettriche, ha detto alla Cbs che i robot hanno rallentato la produzione: “Abbiamo questo complesso e pazzo sistema di nastri trasportatori robotizzati che non sta funzionando, dobbiamo liberarci di tutto appena possibile” (The Guardian).

Il fondatore di Tesla ha detto inoltre che “L’eccessiva automazione della produzione è stata un errore. Anzi, per essere precisi è stato un mio errore”. L’intervista conferma alcune delle frasi dette da Musk su Twitter in questi giorni. “Gli esseri umani sono sottostimati”, aveva detto su Twitter. Lasciando intendere un loro impiego maggiore nella produzione delle Tesla.

Musk più volte ha espresso il suo scetticismo nei confronti dei robot e dell'intelligenza artificiale. In questo caso per ragioni molto più pratiche, ma già in passato aveva espresso il suo scetticismo sull'uso massivo dei robot. Immaginando anche un futuro inquietante.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated. — Elon Musk (@elonmusk) 13 aprile 2018

