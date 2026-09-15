'Le avventure di Cliff Booth', Tarantino scrive una storia per Brad Pitt

AGI - Arriverà in libreria il prossimo 8 dicembre, in contemporanea con Stati Uniti e Regno Unito, il secondo romanzo del regista premio Oscar Quentin Tarantino, 'Le avventure di Cliff Booth'. Il libro, sequel dell'acclamato esordio di Tarantino, 'C'era una volta a Hollywood', è ancora edito da La nave di Teseo. Come il primo romanzo, anche 'Le avventure di Cliff Booth' è la trasposizione letteraria di un film: in questo caso, l'atteso 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth', che uscirà nelle sale IMAX il 25 novembre per poi arrivare in streaming esclusivo su Netflix a partire dal 23 dicembre.
Il film, basato su una sceneggiatura originale di Tarantino, è diretto da David Fincher e vede Brad Pitt tornare a interpretare Cliff Booth, ruolo dello stuntman e assistente di Rick Dalton/Leonardo DiCaprio in 'C'era una volta a... Hollywood' che gli è valso il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Sia il romanzo che il film sono ambientati nella Hollywood del 1977 e vedono protagonista l'iconico personaggio di Tarantino, che ora offre i suoi "servizi clandestini" ad amici dell'industria cinematografica in difficoltà.
Una narrazione che sorprende
Proprio come il romanzo di 'C'era una volta a Hollywood' aveva ampliato e modificato la narrazione del film, così 'Le avventure di Cliff Booth' offre la visione creativa di Tarantino su questa storia in forma di romanzo, con modalità capaci di sorprendere e appassionare il pubblico.
I precedenti successi editoriali
Tra i più acclamati registi americani viventi, negli ultimi anni Tarantino si è dedicato anche alla scrittura. Nel 2021, ha pubblicato il suo primo romanzo, 'C'era una volta a Hollywood'; tradotto in 31 lingue, il libro ha raggiunto immediatamente il primo posto nella classifica dei best seller del New York Times. Nel 2022 ha pubblicato 'Cinema Speculation', anch'esso entrato subito nella classifica dei best seller del New York Times. Entrambi i libri sono editi in Italia da La nave di Teseo.
Intenzione della casa editrice italiana La nave di Teseo è anche quella di riproporre tutte le sceneggiature dei film di Tarantino, iniziando a luglio con Pulp Fiction
Il commento dell'editore
"Continua il rapporto tra La nave di Teseo e Quentin Tarantino, dopo il grande successo del suo esordio nel romanzo, 'C'era una volta a Hollywood' e del suo memoir cinematografico 'Cinema Speculation'. Questo nuovo romanzo ritorna su un personaggio straordinario, Cliff Booth, evidentemente "larger than life", che sborda dall'inquadratura come dalla pagina scritta, e che continuerà a divertirci e a sorprenderci", commenta Elisabetta Sgarbi, Publisher La nave di Teseo.
La carriera di Tarantino
Grazie alla sua fervida immaginazione e alla dedizione verso una narrazione ricca di sfumature, Quentin Tarantino è uno dei cineasti più celebri della sua generazione. Ha esordito alla regia nel 1992 con 'Le iene' (Reservoir Dogs), per poi scrivere, dirigere e interpretare uno dei suoi film più amati, 'Pulp Fiction', che gli è valso il primo Oscar per la migliore sceneggiatura. Dopo pellicole acclamate come 'Jackie Brown', 'Kill Bill: Vol. 1 e Vol. 2' e 'A prova di morte' (Death Proof), Tarantino ha realizzato il kolossal ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale 'Bastardi senza gloria' (Inglourious Basterds), 'Django Unchained' (che gli ha fruttato il secondo Oscar per la migliore sceneggiatura) e 'The Hateful Eight'. Il film più recente, 'C'era una volta a... Hollywood' (Once Upon a Time... in Hollywood), ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe, dieci ai BAFTA e dieci agli Academy Award.