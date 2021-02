"C'era una volta a Hollywood", il primo romanzo di Quentin Tarantino

AGI - Sarà La nave di Teseo a pubblicare il primo romanzo di Quentin Tarantino, 'C'era una volta a Hollywood' che uscirà in contemporanea mondiale in 25 Paesi a giugno.

Elisabetta Sgarbi, Publisher della casa editrice, si dice "felice e onorata di annunciare la pubblicazione del romanzo di Quentin Tarantino".

Si tratta, precisa, di "un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgo che il lettore italiano scoprirà il prossimo giugno quando il romanzo uscirà in contemporanea mondiale.

Questo romanzo - che è un grande atto d’amore nei confronti del cinema e della cultura italiana - conferma nella convinzione che ho avuto sin dagli anni 90, quando pubblicai la sceneggiatura di 'Pulp Fiction', che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo.

La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l’agenzia William Morris per il romanzo e un saggio - spiega Elisabetta Sgarbi - contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da 'Pulp Fiction', che uscirà in luglio".

"Il catalogo della Nave di Teseo - aggiunge - che in questi giorni festeggia i cinque anni dalla pubblicazione del suo primo libro ('Pape Satan Aleppe' di Umberto Eco), dunque, dopo l’autobiografia di Woody Allen, 'A proposito di niente', e quella di Oliver Stone, 'Cercando la luce', si arricchisce ulteriormente di una nuova voce che dal Cinema incontra la Letteratura".

Quentin Tarantino è nato nel Tennessee nel 1963 e si è trasferito in California all'età di 4 anni. Il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca, e durante questo periodo ha scritto le sceneggiature di Una vita al massimo e Assassini nati.

Il debutto alla regia di Tarantino è avvenuto con 'Le Iene' del 1992, ma ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico con 'Pulp Fiction' (1994), per il quale ha vinto, tra l'altro, la Palma d'Oro a Cannes, un Premio Oscar e un Golden Globe per la migliore sceneggiatura.

Tra i suoi film successivi 'Jackie Brown' (1997), 'Kill Bill Vol.1' (2003) e 'Vol.2' (2004) e 'Grindhouse' (2007). Tarantino ha ottenuto diverse nomination agli Oscar per 'Bastardi senza gloria' (2009) e 'Django Unchained' (2012), quest’ultimo gli è valso un secondo Oscar per la migliore sceneggiatura.

I suoi ultimi film sono 'The Hateful Eight' (2015) e 'C’era una volta... a Hollywood' (2019).