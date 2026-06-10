Venezi contesta la risoluzione del contratto de La Fenice

AGI - La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha fatto recapitare, attraverso i suoi avvocati, una lettera a La Fenice con cui contesta la decisione annunciata dal sovrintendente Nicola Colabianchi con cui si dichiarava risolta ogni collaborazione professionale tra il teatro veneziano e la Maestra. La decisione, precisa la missiva, sarebbe "nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio".
Gli avvocati della Venezi sostengono che la direttrice d'orchestra sarebbe venuta a conoscenza della volontà di interrompere ogni collaborazione professionale attraverso gli organi di stampa, il 26 aprile quando il sovrintendente Nicola Colabianchi l'ha annunciato alla luce di "presunte e apodittiche 'dichiarazioni', in alcun modo precisate, rese dal maestro Beatrice Venezi ad una non meglio individuata e precisata 'stampa internazionale' e che in ragione di tali presunte ed imprecisate dichiarazioni sarebbe stata lesa l'immagine della Fondazione". La decisione, secondo i legali della Venezi, sarebbe quindi del tutto nulla e priva di alcuna efficacia.
La posizione della Maestra e la conferma della Fondazione
La Maestra precisa inoltre che da parte sua "in ossequio all'impegno contrattuale assunto, intende continuare a mettere a disposizione della stessa Fondazione le proprie energie e prestazioni artistiche professionali e compiere tutte le attività professionali, organizzative e produttive preliminari ed essenziali al rapporto lavorativo siglato tra le parti, nonostante le numerose attività ostative ad oggi poste in essere dalla dirigenza apicale al fine di limitare ed impedire l'esecuzione delle stesse prestazioni lavorative".
La ricezione della lettera da parte della Fondazione Teatro La Fenice è stata confermata all'AGI da fonti qualificate.
Proprio oggi è in programma una conferenza stampa in cui il sovrintendente e direttore artistico Nicola Colabianchi presenterà la nuova stagione 2026/2027 del Teatro veneziano.