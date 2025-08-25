Woody Allen si collega al festival del cinema di Mosca ed è subito polemica

AGI - L'Ucraina ha criticato duramente il regista statunitense Woody Allen per la sua apparizione in video collegamento a un festival cinematografico di Mosca sostenuto dal governo e lo ha accusato di insabbiare la questione dell'invasione russa.
Allen è intervenuto ieri alla Settimana internazionale del Cinema di Mosca, dove è stato acclamato da centinaia di persone nella sala Moskino, in una sessione intitolata "Leggende del cinema mondiale"; il cineasta ha confessato di apprezzare il cinema russo e non ha escluso che prenderebbe in considerazione l'idea di girare un film in Russia se si presentasse l'occasione. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Mosca e da una serie di società mediatiche sostenute dallo Stato.
"Condanniamo fermamente la decisione di Woody Allen di benedire il sanguinoso Festival di Mosca con il suo discorso", ha tuonato il ministero degli Esteri ucraino su Facebook. "La cultura non deve mai essere usata per insabbiare crimini o fungere da strumento di propaganda", ha aggiunto il dicastero, pubblicando una foto dei caratteristici occhiali con montatura nera di Allen sopra una foto di un condominio devastato, colpito da una bomba russa.
La maggior parte delle personalità culturali in Occidente ha cancellato i suoi spettacoli in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Nel suo discorso di domenica, davanti a una sala gremita, Allen è stato intervistato da Fyodor Bondarchuk, famoso regista russo, sostenitore e attivista di lunga data del presidente russo Vladimir Putin. Allen è considerato da molti un genio della comicità per il suo stile intellettuale e intimo. Tuttavia, negli ultimi anni il suo lavoro ha perso parte del suo prestigio presso la critica e gli scandali hanno sempre più oscurato le sue pellicole. Allen non lavora quasi più negli Stati Uniti, dove è stato emarginato da gran parte di Hollywood in seguito alle accuse di molestie sessuali nei confronti della figlia adottiva Dylan; accuse che il cineasta ha sempre respinto affermando fossero invenzioni dell'ex moglie Mia Farrow. La Settimana internazionale del Cinema di Mosca si tiene dal 23 al 27 agosto presso la Moskino Film Factory. Tra gli ospiti stranieri figurano anche il regista serbo Emir Kusturica.
