Attori e sceneggiatori in sciopero, l'ultima offerta degli Studios

AGI - Il sindacato che rappresenta gli attori statunitensi in sciopero ha dichiarato di non poter accettare "l'ultima, migliore e ultima offerta" degli studios avanzata durante il fine settimana nel tentativo di porre fine a uno stallo durato mesi che ha paralizzato Hollywood.

I negoziatori della Screen Actors Guild stanno riflettendo sulla proposta da sabato, mentre gli studi cinematografici cercano di fermare un'agitazione che ha bloccato la produzione televisiva e cinematografica per quattro mesi. In una dichiarazione ai membri pubblicata lunedì sui social media, il comitato ha affermato di essere determinato a porre fine "responsabilmente" allo sciopero, giunto a 116 giorni, ma di non aver ancora trovato un terreno comune con l'organismo che rappresenta Disney, Netflix, Warner, Universal, Paramount e Sony.

"Ci sono diversi punti essenziali sui quali non abbiamo ancora un accordo, tra cui l'intelligenza artificiale", si legge nella nota, "vi terremo informati sull'evolversi degli eventi".

La Screen Actors Guild rappresenta circa 160.000 artisti. Gli attori al di sotto delle alte sfere di Hollywood affermano che è diventato quasi impossibile guadagnarsi una vita dignitosa, poiché i vecchi tetti salariali non sono riusciti a tenere il passo con l'inflazione e i cambiamenti del settore. In particolare, la crescita delle piattaforme di streaming - che in genere ordinano meno episodi per serie e pagano "residui" minimi quando uno spettacolo di successo viene rivisto - ha gravemente eroso le loro entrate. Il ricorso all'intelligenza artificiale - in particolare l'utilizzo delle sembianze di un attore molto tempo dopo le riprese - è stato un punto critico.

Gli studi, che hanno già ritardato l'uscita di film importanti come "Dune: Part Two" e il prossimo capitolo di "Mission: Impossible", sono ansiosi di riavviare le produzioni di programmi di successo come "Stranger Things" in tempo per il prossimo anno. Il co-ad di Netflix, Ted Sarandos, ha detto all'AFP che le trattative sono ancora in corso. "Siamo al tavolo e stiamo lavorando davvero duramente per chiudere", ha detto, "sento che siamo davvero vicini ma questi sono accordi complicati e stiamo navigando in acque difficili. Il nostro obiettivo è riportare la gente al lavoro".

Quando iniziò lo sciopero degli attori, stavano ancora incrociando le braccia gli sceneggiatori di Hollywood, in uno stop contemporaneo che non avveniva dal 1960, quando le proteste furono guidate dall'attore, e futuro presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. L'accordo con gli sceneggiatori fu chiuso lo scorso settembre. Si stima che il costo complessivo del blocco sia pari ad almeno 6,5 miliardi di dollari. La scorsa settimana, il capo negoziatore del sindacato degli attori, Duncan Crabtree-Ireland, ha detto ai membri di essere "cautamente ottimista" dopo il raggiungimento di un compromesso tra le parti sulle richieste di un salario minimo e su un meccanismo di bonus per l'apparizione in spettacoli o film di successo. Le tutele e le compensazioni per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale proposte dagli studios appaiono invece ancora insufficienti agli attori.