Lo sciopero degli attori fa tremare Hollywood

AGI - Tra poche ore Hollywood potrebbe trovarsi alle prese con un altro sciopero di categoria: dopo quello degli autori, toccherà agli attori, il cui contratto collettivo scade stasera a mezzanotte, le 6 in Italia.

Netflix, Walt Disney e altre major cinematografiche e gli studios televisivi stanno cercando di trovare un accordo in extremis. Alcune star, come Jennifer Lawrence, Ben Stiller e Meryl Streep, hanno manifestato la loro solidarietà alla categoria con una lettera aperta in cui hanno annunciato di essere pronte a scioperare se i negoziati non porteranno a un risultato positivo per migliaia di attori, che chiedono, tra le altre cose, paghe più alte e maggiori protezioni dall'uso dell'intelligenza artificiale.

In gioco ci sono i destini di 160 mila attori, iscritti al sindacato. Lo sciopero degli oltre undicimila autori, cominciato l'1 maggio dopo la scadenza del contratto collettivo, ha già portato alla cancellazione di molti programmi televisivi. L'agitazione degli attori potrebbe dare un altro colpo a tutta l'industria.