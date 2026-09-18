Omicidio Garlasco, la difesa di Sempio: "L'archiviazione di Mario Venditti è un punto a nostro favore" 

AGI - “Credo di potere dire che si è segnato un punto a favore della difesa Sempio”. Lo afferma l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, commentando l’archiviazione dell’allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti scagionato a Brescia dall’accusa di essersi fatto corrompere per favorire l’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.
La difesa di Sempio: "Bene l'archiviazione di Venditti"
“L’archiviazione di ogni accusa mossa nei confronti del dottor Venditti viene accolta con soddisfazione da noi componenti del team difensivo di Andrea Sempio - spiega l’avvocato -. Il dottor Venditti condusse in prima persona ogni singolo atto dell’indagine, ogni singola audizione delle persone informate sui fatti e persino del professor De Stefano che fu perito del processo Stasi. Salvo la trascrizione delle intercettazioni, ogni atto reca la sua firma ed ha la sua paternità".
"Venditti persona integerrima"
"Come può non essere stata genuina l’archiviazione chiesta da Veneditti e dalla pm Pezzino e disposta da un altro magistrato, cioè il gip Lambertucci? Come si può ritenere che non fosse fondata?. Oggi abbiamo la riprova che non si può, quindi auguri a Venditti, persona integerrima che ha rischiato di vedere compromessa la propria reputazione da ingiuste accuse”.