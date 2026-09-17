Garlasco, archiviato Venditti. Il gip: 'Nessuna corruzione'

AGI - “Il delitto ipotizzato presuppone un accordo tra il pubblico ufficiale e il privato, la dazione o la promessa di un’utilità e la finalizzazione dell’atto a favorire una parte del processo, tuttavia, di nessuno di questi elementi le indagini, pur ampie, hanno restituito una traccia che conduca all’indagato”. E’ questo la conclusione esposta dal gip di Brescia che ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti nell’indagine in cui era accusato di corruzione in atti giudiziari per avere incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima inchiesta del 2016-17 sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.
Gli accertamenti bancari
“Gli accertamenti bancari sui rapporti a lui riconducibili non hanno individuato alcun accredito, versamento o disponibilità anomala ricollegabile, per importo o collocazione temporale, ai prelievi della famiglia Sempio - è scritto nel provvedimento letto dall’AGI -. Neppure è emerso alcun contatto, telefonico, telematico o personale, tra il magistrato e i Sempio o i loro difensori al di fuori delle sedi istituzionali del procedimento e i due difensori nominati, escussi, hanno concordemente dichiarato di non aver mai avuto interlocuzioni con i magistrati se non in occasione dell’interrogatorio".
Le anomalie riscontrate nelle indagini
"Le anomalie sin qui descritte si collocano, nella loro quasi totalità, a un livello diverso da quello dell’indagato”. “Le trascrizioni incomplete, i contatti irrituali con Sempio, le omissioni nell’annotazione sui tabulati riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria - prosegue il giudice -. La stessa scelta di delegare le indagini alla sola Sezione, elencata tra le anomalie, ha una paternità e una motivazione dichiarate dalla coassegnataria (la pm che si occupava del fascicolo, ndr), che l’aveva ricondotta all’esigenza di evitare fughe di notizie a causa del rilievo mediatico della vicenda. Ciò ha un riflesso decisivo sulla genesi del provvedimento del 2017".
"La richiesta di archiviazione, per dichiarazione della stessa dottoressa Pezzino, era stata da lei redatta sulla base dell’istruttoria testimoniale e dell’informativa predisposta dei Carabinieri della Sezione della Procura di Pavia, che le aveva rappresentato l’assenza di qualsiasi elemento di rilievo nelle captazioni. Tale bozza di provvedimento era stata poi rivista dall’aggiunto Venditti, sottoscritta anche dal Procuratore della Repubblica e infine accolta dal giudice per le indagini preliminari con autonoma motivazione”.