Le notizie di oggi (ore 23,30)

TIZIANA FABI / AFP Alitalia

SPARATORIA ALLA QUESTURA DI TRIESTE, UCCISI DUE AGENTI

Un terzo è stato ferito. Un 29enne dominicano con problemi psichici che era stato fermato per il furto di uno scooter è riuscito a rubare l'arma a un poliziotto e ha sparato. Poi, sebbene ferito, è fuggito prima di essere catturato in strada. In manette anche il fratello che era stato fermato con lui. Mattarella: "Profonda tristezza". Lamorgese e Gabrielli sul posto. Il sindaco proclama il lutto cittadino.

CONTE A RENZI: "NON ABBIAMO BISOGNO DI FENOMENI"

Risposta piccata alle critiche del leader di Italia viva che aveva parlato di eccessiva timidezza nel taglio del cuneo fiscale. Salvini: spettacolo indegno a spese degli italiani.

ALITALIA: IL GOVERNO, NESSUNA COMMISTIONE CON LA VICENDA AUTOSTRADE

Conte: situazione complicata, faremo il possibile per risolvere il problema occupazionale e rilanciare un asset strategico. I sindacati: non si può più aspettare.

MIGRANTI: RIMPATRI PIÙ VELOCI, INDIVIDUATI 13 PAESI 'SICURI'

Presentato il decreto: chi proviene da quegli Stati dovrà dimostrare di essere in pericolo, ridotti a 4 mesi i tempi per per rimandare in patria chi non ha diritto all'asilo. Di Maio: "È un provvedimento che non urla ma fa i fatti". Lamorgese: "Non è la bacchetta magica ma ci sarà' un effetto positivo".

BOCCATA D'OSSIGENO PER PIL E DEFICIT, CRESCITA RIVISTA AL RIALZO

Istat: il dato definitivo del prodotto nel secondo trimestre è pari a +0,1%, contro una stima precedente pari a zero. Disavanzo giù all'1,1%, ma la pressione fiscale sale al 40,5%. Le famiglie spendono meno e risparmiano di più.

DISOCCUPATI USA AL 3,5% E AI MINIMI DA 50 ANNI. LA FED: "L'ECONOMIA VA BENE E LA SOSTERREMO A LUNGO"

A settembre creati 136.000 posti di lavoro, meno del previsto. Powell: la nostra strategia è stata e resta efficace.

WHIRLPOOL VUOLE TORNARE AL TAVOLO, PATUANELLI: "CHIEDA SCUSA E CONGELI LA CESSIONE"

Il ministro convoca le parti mercoledì al Mise: ci sono elementi di novità. I sindacati: la lotta comincia a pagare.

USA 2020: TRUMP CHIESE ANCHE A XI DI INDAGARE SU BIDEN

Cnn: ne discusse con il leader cinese a giugno. La replica: "È mio assoluto diritto chiedere ad altri Paesi di indagare".

A HONG KONG SI APRE UN WEEKEND DI BATTAGLIA, 14ENNE COLPITO DA UN PROIETTILE

Proteste e scontri anche a notte fonda nell'ex colonia dopo il divieto di manifestare con la maschera. Chiusa la metro.

IRAQ: OLTRE 40 MORTI E 270 FERITI NELLA RIVOLTA, LA GUIDA SCIITA SI SCHIERA CON I MANIFESTANTI

Nuovi scontri nelle manifestazioni a Baghdad.

UOMO PARALIZZATO CAMMINA E MUOVE LE BRACCIA GRAZIE A UNO ESOSCHELETRO

Il sofisticatissimo meccanismo e' controllato dalla sua mente.

