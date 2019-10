Jerome Powell: l'economia Usa va bene nonostante i rischi

L'economia americana "sta andando bene" nonostante i "rischi" e il ruolo della Fed è quello di "continuare a garantire che questo prosegua il più a lungo possibile". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante l'evento 'Fed Listens: Prospettive di massima occupazione e stabilità dei prezzi'.

Le "sfide a lungo termine" dell'economia americana, come quelle di altri grandi Paesi industrializzati, sono "bassa crescita, bassa inflazione e bassi tassi di interesse", ha spiegato Powell, che non ha commentato ulteriormente il contesto immediato e le sue implicazioni per i tassi di interesse.

"Che sia bassa va bene, ma quando l'inflazione è troppo bassa - e di conseguenza i tassi di interesse - la Fed e le altre banche centrali hanno meno spazio per abbassare i tassi di interesse per sostenere l'economia in caso di rallentamento", ha sottolineato il governatore.

La Fed, che tiene una riunione di politica monetaria il 29 e 30 ottobre, sta valutando se tagliare nuovamente i tassi di interesse oppure optare per lo status quo. Il costo del denaro è già stato ridotto di un quarto di punto percentuale nei mesi di luglio e settembre.

