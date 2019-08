Le notizie di oggi (ore 23,30)

FRED DUFOUR / AFP Mario Draghi - Christine Lagarde

CONTE PREMIER INCARICATO "GOVERNO NEL SEGNO DELLA NOVITÀ", RESTA IL NODO DEL VICE

Il presidente del Consiglio accetta con riserva e avvia le consultazioni: "Non sarà un governo 'contro' ma 'per' il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". I pentastellati fanno quadrato su Di Maio e ribadiscono che l'intesa sarà votata sulla piattaforma Rousseau.

LA LEGA SCEGLIE LA PIAZZA, SALVINI "DELUSO DA MATTARELLA"

Il leader del Carroccio annuncia una manifestazione a Roma il 19 ottobre: "Sarà una grande giornata di orgoglio italiano". "Gli italiani si meritavano di votare". Attacco a Conte: "È il primo iscritto del Pd".

I MERCATI PROMUOVONO IL CONTE BIS: CALA LO SPREAD, VOLA LA BORSA

Il differenziale chiude a 167 punti, tasso del decennale sotto l'1% al minimo storico, successo dell'asta dei Btp con tassi ai minimi dal 2016. Milano +1,9%. Oettinger: dall'Ue ci sarà più disponibilità.

LAGARDE: LA BCE SEGUIRÀ UNA POLITICA ESPANSIVA PER AIUTARE L'ECONOMIA CONTRO IL RISCHIO RECESSIONE

La futura presidente: i tassi non hanno ancora raggiunto il livello più basso, ci sono numerosi strumenti per stimolare la crescita. Giù l'euro sul dollaro.

FATTURATO E ORDINATIVI IN CALO, CROLLA IL MERCATO DELL'AUTO

Dati Istat preoccupanti a giugno: crisi nera per il settore, rispettivamente -6,3% e -15,9%.

SBARCATI MALATI, BAMBINI E DONNE DALLA MARE JONIO, RESTANO A BORDO IN 34

Le autorità italiane hanno autorizzato solo un trasbordo per portare a terra i più vulnerabili.

BREXIT, CORBYN CHIEDE UNA LEGGE PER FERMARE IL NO-DEAL

Proporrà di legiferare subito alla riapertura del Parlamento per aggirare la sospensione voluta da Boris Johnson. La leader dei Tory scozzesi si dimette per protesta; petizione contro lo stop a Westminster supera il milione e 200mila firme.

USA: TRUMP ANNULLA VIAGGIO IN POLONIA PER URAGANO DORIAN

Il presidente vuole seguire gli sviluppi della tempesta attesa in Florida. Al suo posto ci andrà il vice Pence.

COLOMBIA, LE FARC RIPRENDERANNO LA LOTTA ARMATA

Il comandante guerrigliero Marquez riappare in un video: "Ingannati dal governo dopo il disarmo del 2017".

ADDIO AL CARDINAL SILVESTRINI, GIGANTE DELLA DIPLOMAZIA VATICANA

Lavoro' alla revisione del Concordato e alla distensione con l'Europa dell'est. Il Papa: gratitudine per la collaborazione prestata a sette Pontefici. Domani le esequie a San Pietro.

CHAMPIONS, NEI GIRONI L'INTER TROVA BARCELLONA E DORTMUND, LA JUVE L'ATLETICO E IL NAPOLI IL LIVERPOOL

L'Atalanta pesca il Manchester City. Intanto in Europa League il Torino è stato eliminato dal Wolverhampton.

