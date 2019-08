Oettinger: "Dalla Ue sostegno per facilitare il lavoro del nuovo governo"

KAY NIETFELD / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE Ghunter Oettinger

Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono sviluppo". Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, "è stato così messo un limite" al ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno". Parlando del possibile sostegno a Roma da parte di Bruxelles, il commissario si è detto certo che "si farà il possibile per facilitare il lavoro del nuovo governo italiano, quando entrerà in carica".

Non si è fatta attendere la risposta del leader leghista, arrivata durante una diretta Facebook: "L'ex Commissario tedesco al Bilancio, Oettinger, che ha sempre battagliato contro gli italiani, oggi parla, miracolosamente. E cosa dice l'ex Commissario arcigno? Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa per il nuovo governo e a ricompensarlo. Avete capito bene: l'Ue e Bruxelles sono pronti a ricompensare il nuovo governo. Quello che ci ha sempre richiamato all'ordine, oggi getta la maschera. Se qualcuno ancora non avesse capito che questo governo non nasce a Roma per il futuro delle scuole, delle aziende, degli asili. Nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini"

