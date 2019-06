E' stato arrestato dopo quasi 2 anni il pirata della strada che uccise un ciclista e fuggì 

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corsico per omicidio stradale. Secondo gli inquirenti il 30 settembre del 2017 investì un 42enne di origine cingalese che andava in bicicletta a Cesano Boscone, cintura Sud di Milano. Non è stato possibile accertare se al momento dell'incidente l'uomo fosse ubriaco, ma grazie alle attività di indagine è stato possibile risalire al responsabile.

