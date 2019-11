Le notizie del giorno (ore 17.30)

Mauro Ujetto / NurPhoto John Elkann

REGIONALI: M5S SCEGLIE SU ROUSSEAU, DI MAIO AMMETTE "IL MOVIMENTO È IN DIFFICOLTÀ"

Si vota fino alle 20 per decidere se partecipare alle elezioni in Emilia e Calabria. Monta la protesta della base: "Abbiamo perso la nostra identità".

LEGGE ELETTORALE: VIA LIBERA DELLA CASSAZIONE AL REFERENDUM, PAROLA ALLA CONSULTA

"Conforme alle norme di legge" la richiesta avanzata da 8 Consigli regionali e depositata dal leghista Calderoli per l'abolizione della quota proporzionale dal Rosatellum.

IL MANIFESTO DELLE 'SARDINE': "CARI POPULISTI, CI AVETE RISVEGLIATO"

Post su Facebook: "Siamo tanti e molto più forti di voi, le piazze si trasformano in mari pieni di sardine".

MARCELLO DE VITO TORNA IN CONSIGLIO COMUNALE, "DOVE ERAVAMO RIMASTI?"

Il presidente dell'assemblea capitolina apre i lavori dopo il reintegro successivo alla scarcerazione per l'inchiesta sullo stadio della Roma. Le opposizioni: "Faccia un passo indietro".

RIFIUTI, SCONTRO RAGGI-ZINGARETTI SULLA DISCARICA

La sindaca di Roma: trovi un nuovo sito. La replica del presidente della regione Lazio: spetta a lei indicarlo.

SONDAGGI: LEGA E M5S IN CALO, RISALE IL PD

Supermedia AGI/YouTrend: M5s perde l'1,1%, centrodestra in vantaggio di quasi 8 punti sulla maggioranza giallorossa.

CALENDA LANCIA AZIONE, "PARTITO-SCOSSA PER UN PAESE CHE NON CRESCE"

L'ex ministro attacca Pd e Iv e punta al 10%, "a giugno il congresso".

FCA: ELKANN, "CAUSA GM PRIVA DI FONDAMENTO, NON CI PREOCCUPA"

Il presidente del gruppo: "Dispiace il coinvolgimento di Sergio Marchionne che non può difendersi". Avanti verso la fusione con Peugeot: "Memorandum di intesa entro fine anno". L'ad Manley: "Non ci fermeranno".

ALITALIA VERSO L'OTTAVA PROROGA, CONTE: "DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE TROVARE UNA SOLUZIONE"

Il premier: "Ci deve essere una via d'uscita, ci stiamo lavorando". Di Maio accusa Atlantia per essersi sfilata: "Benetton poco seri, nessun baratto con i morti del Morandi".

L'OCSE INCORAGGIA L'ITALIA: "AVVIATA UNA LENTA RIPRESA"

L'outlook prevede un aumento del Pil dello 0,2% nel 2019 e dello 0,4% nel 2020. Dal 2021 il debito tornerà a calare.

LITIGA PER SOLDI CON LA NONNA E LA UCCIDE A PUGNI: 22ENNE ARRESTATO A FERRARA

Il giovane era da poco uscito dal carcere dopo una condanna per estorsione ai danni dei nonni con cui conviveva.

MIGRANTI, OPEN ARMS SALVA 73 PERSONE DA BARCONE ALLA DERIVA

A bordo anche quattro donne e 24 minori.

TRUMP: LA CARICA DEI CANDIDATI DEM, "NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE"

Al quinto dibattito Brilla Sanders: "Non lasciamoci consumare dal presidente o perderemo le elezioni". Delude Biden.

