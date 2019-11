La causa di Gm nei confronti di Fca "è priva di fondamento", dice Elkann

Mauro Ujetto / NurPhoto John Elkann

"Al netto della fusione con Psa pensiamo di generare quasi 2 miliardi di euro di liquidità da qui al 2022". Così il presidente di Exor e Fca John Elkann in una conferenza stampa nel corso dell' Investor Day di Exor a Torino. "Se a questa cifra aggiungeremo quanto riceveremo da Psa, circa 1,6 mld, avremo a disposizione 3,6 mld". È quanto ha detto il presidente di Exor ed Fca, John Elkann, in un incontro stampa in occasione dell'Investor day di Exor a Torino.

La causa intentata da Gm nei confronti di Fca " è priva di fondamento e sarà trattata nei luoghi adeguati". "Non ci preoccupa" ha poi aggiunto il presidente di Fca sottolineando: "Dispiace il coinvolgimento di Sergio Marchionne, una persona che ha fatto tanto per noi e non è qui per potersi difendere".

