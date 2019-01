Storia della latitanza di Cesare Battisti

L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo era in fuga da 37 anni. Dopo l'evasione fugge prima in Francia e poi in America Latina. In Brasile gli viene concesso lo status di rifugiato politico. Ma, con la caduta dei socialisti, l'aria inizia a farsi pesante per lui