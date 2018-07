Rai: il nuovo ad sarà Fabrizio Salini, Marcello Foa presidente

Il ministro dell'Economia ha proposto al cdm il nome di Fabrizio Salini come ad Rai. Lo ha confermato anche Luigi Di Maio al termine del Cdm.. Direttore di La7 fino allo scorso giugno, Salini ha lavorato per Fox International Channels Italy, occupandosi dei canali di intrattenimento del network, e per Sky Italia, gestendo Sky Uno e Sky Cinema.

Marcello Foa, storica firma de Il Giornale, verrà proposto come presidente. Per essere eletto servono i due terzi dei voti della Commissione di vigilanza Rai.

