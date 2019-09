Caso Sanfilippo: la Rai valuta di sospenderlo per il post su Salvini

(Agf) Rai, viale Mazzini

La Rai sta valutando le condizioni per una sospensione cautelativa del giornalista Fabio Sanfilippo. E' quanto apprende l'AGI. In azienda ci sarebbe forte irritazione per l'intervista non autorizzata da viale Mazzini in cui lo stesso giornalista ha detto oggi, proprio all'AGI, che a proposito della vicenda relativa al suo post su Facebook rifarebbe più o meno tutto.

