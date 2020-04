La rivoluzione dello smart working nelle nostre case

Nella puntata di oggi Ugo Barbàra parla con Maria Teresa Santaguida e Marco Gritti del futuro dello smart working. L'epidemia e il lockdown hanno costretto le aziende a ripensare in fretta e furia il modo di intendere il lavoro, svincolandolo dagli spazi tradizionali e trasferendolo tra le mura domestiche. Cosa significa questo per le nostre case, ma anche per le nostre città? E come dovranno essere ripensati gli oggetti di design? Nello prima parte dello speciale di Agi dedicato allo smart working ne abbiamo parlato con l'archistar Stefano Boeri, con designer, arredatori, giuslavoristi.