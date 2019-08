Le notizie del giorno (ore 19,30)

Michele Amoruso / AGF Matteo Salvini

IL CONTROPIEDE DI SALVINI: "TAGLIO DEI PARLAMENTARI E POI AL VOTO"

Il leader della Lega rilancia e sfida Di Maio: "Ora si puo' fare grazie a noi". La riforma scatterebbe dopo le elezioni. Il precedente parlamentare della 'devolution' del 2005. Di Maio: "La Lega ha ceduto, pronti al voto ma decide Mattarella". Si riaprono le porte del voto anticipato.

CONTE IN SENATO MARTEDÌ, NON PASSA LA LINEA DELLA LEGA

Respinta la mozione del Carroccio che chiedeva il voto già domani. Il vicepremier leghista non ritira i ministri. Renzi sfida salvini. "Una nuova maggioranza è possibile". Conte: "Quando si lavora per il Paese non conta il colore politico".

FORZA ITALIA DICE NO AL LISTONE: "NON RINUNCIAMO ALLA NOSTRA STORIA"

Il partito di Berlusconi rifiuta l'ipotesi di candidati azzurri sotto la bandiera di Salvini. Il leader della Lega all'AGI: "Incontro con Berlusconi? Non oggi, ho da fare al Viminale".

USA RINVIANO I DAZI SUI PRODOTTI CINESI HI-TECH, LE BORSE VIRANO IN POSITIVO

Washington sposta al 15 dicembre le tariffe su importazioni dalla Cina per 300 miliardi previste dal primo settembre. L'annuncio galvanizza i mercati. L'Europa risale dopo una giornata in negativo, a Wall Street DJ oltre +1,60%.

UN ALTRO ALLARME PER L'ECONOMIA TEDESCA, L'INDICE ZEW AI MINIMI DA 8 ANNI

L'indicatore sulle prospettive economiche della Germania perde 19,6 punti su luglio a -44,1. Peggior dato da dicembre 2011, sotto le attese del mercato.

HONG KONG: SCONTRI IN AEROPORTO, POLIZIA ARRIVA IN FORZE DOPO GIORNATA DI CAOS NEI VOLI

Centinaia di dimostranti: bloccati i voli in partenza. In serata giungono bus carichi di agenti che usano spray al peperoncino.

ADDIO A NADIA TOFFA, MATTARELLA: "HA AFFRONTATO LA MALATTIA CON CORAGGIO".

Aveva raccontato sui social la sua battaglia contro il cancro. Commozione dei fan in rete: "Addio grande guerriera". Le Iene: "Niente per noi sarà più come prima".

L'OMS LANCIA L'ALLARME SUL MORBILLO, CASI TRIPLICATI NEI PRIMI 7 MESI DELL'ANNO

Ne sono stati segnalati 364.808: il numero piu' alto dal 2006.





Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.