Ucraina-Russia, Kushner: "Progressi significativi nei negoziati"

AGI - Negli ultimi tre giorni di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione al conflitto "sono stati compiuti progressi significativi". Lo scrive sui social Jared Kushner, inviato speciale e genero del presidente statunitense Donald Trump.
"Si sono concluse tre giornate di intensa diplomazia mirata a porre fine all'orribile guerra tra Russia e Ucraina", scrive l'inviato di Trump. "A seguito di dettagliate negoziazioni trilaterali con le delegazioni russe e ucraine ad Abu Dhabi, ci siamo recati a Mosca per discussioni dirette con il presidente Putin, quindi a Dublino per incontrare il presidente Zelenskyy. Abbiamo concluso la giornata consultandoci con i Consiglieri per la Sicurezza Nazionale di Ucraina, Germania, Italia, UE, Francia, Irlanda e Polonia. Un'enorme quantità di lavoro è stata dedicata alla ripresa dei negoziati diretti dopo molti mesi. Abbiamo registrato progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti, nell'identificazione di possibili soluzioni e nell'individuazione di un percorso da seguire. Entrambe le parti hanno ora accettato di ampliare il prossimo round di negoziati includendo i nostri partner europei. Ciò ci permetterà di affrontare le più ampie disposizioni per la sicurezza europea postbellica insieme alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia", ha aggiunto.
"Entrambe le parti hanno ora accettato di ampliare il prossimo round di negoziati includendo i nostri partner europei", ha confermato Kushner. "Ciò ci permetterà di affrontare le più ampie disposizioni per la sicurezza europea postbellica insieme alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia. Una fine duratura del conflitto richiede garanzie di sicurezza credibili, meccanismi di deconfliction e impegni reciproci di de-escalation che riducano il rischio di futuri conflitti. Abbiamo concordato con il presidente Zelensky di mantenere stretti contatti con lui e il suo team, e abbiamo ribadito che nessuna più ampia disposizione per la sicurezza europea sarà finalizzata senza affrontare le preoccupazioni di sicurezza dell'Ucraina", ha concluso.
"Inizieremo a discutere queste questioni interconnesse in parallelo, con la comprensione che, a parte le misure umanitarie, nulla sarà finalizzato fino al raggiungimento di un accordo globale", ha proseguito l'inviato di Trump. "Stiamo anche lavorando per realizzare quello che sarebbe il più grande scambio di prigionieri della guerra, potenzialmente riunendo migliaia di persone alle loro famiglie. Molte vite sono state devastate da questa guerra e speriamo che entrambe le parti dimostrino la buona volontà e la serietà necessarie per completare questo importante passo. Ci aspettiamo di annunciare a breve i binari negoziali, il calendario e ulteriori dettagli".
"Il presidente Trump - ha poi scritto Kushner sui social - è determinato a porre fine a questa orribile guerra. Rimangono differenze significative, ma siamo incoraggiati dai progressi compiuti. Ci impegneremo in qualsiasi lavoro diplomatico difficile sia necessario per trovare una svolta che ponga fine al conflitto e crei le basi per una pace duratura, un'Ucraina sovrana, sicura e prospera, e una Europa più stabile".