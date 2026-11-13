Garlasco, quali sono le 24 prove contro Andrea Sempio?

AGI - Testimonianze, intercettazioni, consulenze, perizie, manoscritti. Sono 24 le "fonti di prova" indicate nella richiesta di rinvio a giudizio allegata dai pm di Pavia al documento fissazione della data d'inizio dell'udienza preliminare, il 25 febbraio 2027, notificata ieri ad Andrea Sempio accusato di omicidio aggravato per avere ucciso con crudeltà e per motivi abietti e futili Chiara Poggi.
Non solo, dunque, l'indicazione della data in cui si dovrà presentare davanti al gup di Pavia Luigi Riganti ma anche un fitto compendio delle indagini svolte dal pool guidato da Fabio Napoleone e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano a partire dai primi mesi del 2025.
I tabulati del 13 agosto 2007, il Dna sulle unghie e la scarpa a pallini
Si va, in ordine di elencazione, dai tabulati telefonici della cella del Comune di Garlasco del 13 agosto 2007, il giorno del delitto a Garlasco, ai tabulati della famiglia Poggi dal gennaio all'agosto 2007, con implicito riferimento alle telefonate di Sempio a casa della vittima, all'informativa del 21 aprile 2026 dei carabinieri.
Otto le consulenze citate: la 'Bloodstain Pattern Analysis', cioè lo studio della scena del crimine e in particolare delle tracce di sangue, firmata dal tenente colonnello Andrea Berti; la consulenza della medico legale Cristina Cattaneo che si occupa anche dell'orario della morte di Chiara oltre che delle cause del suo decesso; la consulenza dattiloscopica di Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli che verte anche sull'impronta 33 sul muro della villetta di via Pascoli attribuita alla mano di Sempio e quella, sempre degli stessi autori, tecnico-calzaturiera secondo la quale l'impronta della scarpa a pallini potrebbe appartenere all'indagato ed essere conforme alla taglia del suo piede; la consulenza di Carlo Previderè e Pierangela Grignani che ipotizzano la riconducibilità del Dna sulle unghie di Chiara a Sempio; la consulenza informatico forense di Paolo Del Checco sul pc di Stasi; la consulenza che ricostruisce l'omicidio in 3D dell'ingegnere Simone Tiddia.
L'impronta 33, le perizie sull'incidente probatorio e il pc di Alberto Stasi
Poi vengono citate le perizie svolte durante l'incidente probatorio sulle impronte latenti e quella dattiloscopica di Giovanni di Censo oltre che naturalmente quella della poliziotta Denise Albani sul Dna.
Così come rilevante, nella prospettiva del pool guidato da Napoleone, è la relazione dei Ris di Cagliari, sempre effettuata durante l'incidente probatorio, "sulle tracce ematiche a V e sullo scalino 0 presenti sul pavimento dell'abitazione dei Poggi" nell'ottica di ricostruire il percorso del killer.
Due le note tecniche del Racis, una sulle analisi dell'impronta 33 e l'altra sull'"attività sperimentale inerente allo studio su osservazione, repertazione e catalogazione e caratterizzazione biologica delle tracce deposte sulla superficie muraria".
Le testimonianze di Marco Poggi e le intercettazioni
Tra le testimonianze figurano quelle rese da Marco Poggi il 10 marzo 2025, il 20 maggio 2025 e il 6 maggio 2026, dagli amici del 'gruppo' di Garlasco, Mattia Capra, Alessandro Biasibetti, Roberto Freddi e dal carabiniere del Ris, ai tempi della prima indagine, Aldo Mattei, sentito anche su presunti errori della prima indagine.
E ancora nell'elenco stilato dagli inquirenti ci sono "quaderni e manoscritti sequestrati a seguito delle perquisizioni presso le abitazioni di Sempio e dei genitori", tutte le intercettazioni dell'inchiesta e gli atti dell'indagine del 2016 archiviata per Sempio.