Caso Garlasco, udienza Sempio il 25 febbraio: cosa succede ora

AGI - L'inchiesta che punta a riscrivere la storia del delitto di Garlasco approda finalmente in aula dopo due anni di indagini fitte e complesse accompagnate da una copertura mediatica e da un dibattito incessante e sempre più polarizzato tra i pro-Stasi e i pro-Sempio. La presidente del Tribunale di Pavia ha fissato l'inizio per il 25 febbraio alle ore dieci davanti all'esperto giudice Luigi Umberto Riganti a cui toccherà valutare se rinviare a giudizio Andrea Sempio oppure pronunciare una sentenza di non luogo a procedere in relazione all'accusa di omicidio per avere ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti e futili.
Il nodo Stasi
Prima che si arrivi a una decisione potrebbe però trascorrere molto tempo se si dovesse concretizzare lo scenario della sospensione su iniziativa autonoma dello stesso giudice per l'udienza preliminare oppure su sollecitazione della difesa di Sempio alla luce della concomitanza con l'istanza di revisione della condanna definitiva a 16 anni di carcere per Alberto Stasi. I suoi legali, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, dovrebbero presentare la richiesta alla Corte d'Appello di Brescia nei prossimi giorni, verosimilmente la prossima settimana.
"Conoscendo il giudice Riganti, che è bravissimo - è la riflessione dell'avvocato Davide Steccanella che segue come opinionista il caso - credo che quando inizierà l'udienza preliminare sospenderà sulla base del buon senso. Non credo che possa decidere con la 'casella occupata' della condanna definitiva di Stasi. Allo stato delle cose, non potrebbe che prosciogliere Sempio perché come si può pensare che sussista il requisito richiesto per il rinvio a giudizio dalla legge Cartabia della possibilità di una 'ragionevole previsione di condanna' quando c'è un condannato definitivo? Anche perché altrimenti, se dovesse mandarlo a processo, sarebbe come fare una revisione implicita indicando che la sentenza di condanna di Stasi era sbagliata. Non tocca al gup dirlo ma ai giudici di Brescia".
L'assenza dei familiari di Chiara Poggi
La difesa di Sempio potrebbe sollevare una questione di costituzionalità per violazione, dice all'AGI Cataliotti, degli articoli 3 (eguaglianza dei cittadini davanti alla legge), 24 (inviolabilità del diritto di difesa) e 111 (giusto processo). In questo caso il gup dovrà decidere se la questione è rilevante o meno a livello costituzionale e quindi se investire la Consulta del tema, il che potrebbe comportare un lungo rinvio.
All'udienza preliminare i legali di parte civile per i Poggi, Gianl Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno già fatto sapere che non ci saranno. La famiglia della vittima ritiene che il colpevole dell'omicidio sia Alberto Stasi, ora semilibero, come sancito da una sentenza definitiva salvo che un'eventuale revisione la metta in discussione e la 'cancelli'. Nel frattempo corre parallelo anche il fascicolo della Procura di Brescia sulla presunta corruzione che avrebbe portato all'archiviazione di Sempio nel 2017 e che nei prossimi giorni potrebbe portare all'iscrizione di nuovi indagati.