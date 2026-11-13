Leonardo Bertulazzi, la figlia dell'ex Br: 'Fuga ultima spiaggia'

AGI - "Si sono scritte tante cose su mio padre in questi giorni ma quello di cui non si è parlato finora è la motivazione per la quale se n'è andato e ha tentato la fuga. La sua non è stata una scelta facile per ragioni logistiche, di età e di salute. Fino all'ultimo momento ha sperato veramente di restare dove vive da 24 anni, la fuga è stata l'ultima spiaggia quando gli è crollato il mondo addosso. Se si fosse fatto un processo di revisione in Italia lui l'avrebbe affrontato, da figlia ne sono certa".
In un'intervista all'AGI Claudia Bertulazzi racconta la fuga dagli arresti domiciliari a Buenos Aires dell'ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi dal suo punto di vista di figlia ma anche richiamandosi alle intricate e controverse carte giudiziarie che hanno portato alla decisione del padre. Della sua volontà di scappare "non mi aveva anticipato nulla. Io stavo dormendo quando mio marito mi ha svegliata perché aveva letto sul telefono la notizia. E' stata l'unica sera che non l'ho chiamato - si rammarica -perché negli ultimi giorni ci sentivamo sempre, ogni momento poteva essere quello buono per l'estradizione. Aveva la polizia davanti alla porta e al portone".
Claudia Bertulazzi era una bambina di sei anni quando il padre se ne andò in Argentina. "Di quello che sta accadendo in questi giorni so quello che sanno tutti. Ma voglio spiegare cos'è successo prima. Il momento decisivo è nel 2017 quando l'avvocatessa che lo seguiva gli comunicò che i reati erano prescritti perché erano passati 30 anni dai fatti e che la prescrizione era solo una formalità burocratica. In breve tempo lo avvertì che avrebbe preparato e presentato l'istanza al Tribunale di Genova. Sembrava una formalità".
BERTULAZZI DEJÓ UN DISPOSITIVO PARA SIMULAR QUE LLEVABA LA TOBILLERA Y HUYÓ Lectura rápida Leonardo Bertulazzi (74) señalado como uno de los líderes de las Brigadas Rojas, escapó de su detención domiciliaria en Monserrat mientras esperaba su extradición a Italia. Dejó un dispositivo con la tobillera electrónica. Descendió con un arnés desde el balcón, atravesó propiedades vecinas y se fue caminando. El dispositivo En el departamento encontraron la tobillera colocada sobre un tubo metálico recubierto con grasa de cerdo y un mecanismo que incluía un tensiómetro. Los investigadores creen que el montaje buscaba simular el movimiento de una pierna y engañar a los posibles sensores de calor. Cómo escapó Bertulazzi huyó el martes por la madrugada desde su departamento. Tras descender hacia un techo vecino, atravesó una propiedad lindera y un baldío hasta llegar a un portón. Una cámara lo registró cuando lo trepó, cayó a la vereda y luego se alejó a pie. En las imágenes no llevaba un bolso ni se observa un vehículo que lo esperara. La búsqueda La Policía revisa el departamento para encontrar indicios sobre su paradero. Su esposa, Bettina Köpcke, permaneció allí y declaró que la noche anterior lo había visto tranquilo. Los vecinos manifestaron sorpresa porque, según contaron, Bertulazzi se quejaba de dolores de espalda y piernas y utilizaba una silla de ruedas cuando lo trasladaban para realizar trámites. (+) en Clarín: https://t.co/QhCj3Nc2yK Video: Así es el dispositivo con el que terrorista italiano engañó a la Policía— Clarín (@clarincom) November 13, 2026
La condanna definitiva a 27 anni e il "no" all'estradizione
Bertulazzi, condannato in via definitiva in contumacia a 27 anni di carcere per sequestro di persona dell'armatore Pietro Costa nel 1977, banda armata e associazione sovversiva, si sottrasse alla cattura finendo poi a vivere in Argentina da latitante. Nel 2002 venne arrestato su richiesta delle autorità italiane ma l'Argentina disse no all'estradizione perché non gli sarebbe stato garantito un nuovo processo in Italia come avrebbe dovuto essere viste le due condanne in contumacia poi confluite nella pena complessiva di 27 anni.
Nel 2017 effettivamente il Tribunale di Genova dichiarò la prescrizione. "In quel momento lo esortai a fare il passaporto, a informarsi per tornare - ricorda la figlia -. Ma lui non si fidava, non si muoveva, aveva paura di tornare ed essere arrestato. Successe poi che la Procura di Genova fece ricorso dopo qualche mese, un ricorso a nostro avviso tardivo che la Cassazione pero' accolse perché l'arresto avvenuto nel 2002 a Buenos Aires aveva interrotto la prescrizione".
La legge di Milei che cambia lo status di Bertulazzi
Un altro passaggio fondamentale arriva nel 2024 quando "cambia il governo col nuovo premier Milei e viene approvata una legge in base alla quale chi ha commesso reati di terrorismo non può più beneficiare dello status di rifugiato, quello che era stato concesso a mio padre. In teoria è una legge che non poteva essere retroattiva, in pratica mio padre viene incarcerato in una cella con luce fissa giorno e notte, senza ora d'aria, fino a che per motivi di salute non gli concedono i domiciliari col braccialetto".
Seguono altri colpi di scena finché il primo luglio 2025 la Cassazione argentina autorizza l'estradizione in Italia. A quel punto il suo legale argentino "si è appellato alla legge sostenendo che per gravi problemi di salute non avrebbe potuto prendere il volo e ha chiesto che venissero svolti degli accertamenti sanitari e di aspettare due mesi".
El Ministerio de Seguridad Nacional informa: recompensa de $20 millones por información que permita capturar a Leonardo Bertulazzi. Si tenés información sobre su paradero, llamá al 134 de manera anónima, segura y gratuita, las 24 horas, los 365 días del año. https://t.co/h0gcCH9btx— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) November 12, 2026
Il nuovo processo e gli accertamenti negati
"Nel frattempo la Procura Generale di Genova ha detto che mio padre poteva chiedere la revisione e che gli sarebbe stata garantita. Non fidandosi, lui ha chiesto una consulenza all'ex magistrato Cuno Tarfusser come persona super partes". Nel documento l'ex sostituto procuratore generale milanese ha scritto: "Senza timore di smentita escludo che possa essere concesso a Bertulazzi un nuovo processo in sua presenza perché i termini per farlo sono scaduti nel 2002".
Il resto è storia delle ultime settimane quando "il mondo gli è crollato addosso"."Il 3 novembre 2026 l'avvocato ha informato mio padre che la giudice non gli avrebbe concesso i due mesi chiesti per gli accertamenti medici nonostante la necessita' di farli secondo i medici legali e nonostante fosse la stessa giudice che gli aveva concesso lo status di rifugiato a testimonianza del cambiamento politico".
Per la figlia, "se fosse stata reale la possibilità di riavere un processo non si sarebbe sottratto. La fuga è stata l'ultima spiaggia, l'ultima speranza. Nessuno nega le responsabilità, lui non ha mai negato la banda armata. Al di la' di essere sua figlia penso che in questo momento storico, a distanza d 45 anni, bisognerebbe che anche in Italia, come in altri Paesi, ad esempio la Francia, si apra una reale discussione su quella stagione che ha coinvolto tantissimi giovani. Cosa mi auguro che accada ora? Non lo so davvero ma bisogna sapere perché ha fatto questa scelta".