L'ex br Leonardo Bertulazzi fugge dai domiciliari a Buenos Aires

AGI - La Direzione Generale dell'Intelligence Criminale argentina ha emesso un allarme urgente per rintracciare Leonardo Bertulazzi (74 anni), cittadino italiano legato all'organizzazione terroristica "Brigate Rosse". Lo si apprende dai media argentini.
La fuga dagli arresti domiciliari
Il fuggitivo si è sottratto agli arresti domiciliari a cui era sottoposto nella Città Autonoma di Buenos Aires.
Secondo le informazioni ufficiali, Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari presso un'abitazione situata al numero 649 di via Defensa, nel cuore del centro di Buenos Aires. Tuttavia, dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all'uomo a livello nazionale.
Diramata l'allerta in tutto il Paese
Considerata la pericolosità e i precedenti penali dell'individuo ricercato, le forze dell'ordine hanno ricevuto l'ordine di diramare l'allerta a tutte le giurisdizioni e autorità di polizia competenti per facilitarne l'individuazione. I tribunali hanno indicato che, qualora venisse trovato o qualora si ottenessero informazioni attendibili sul suo luogo di residenza, il tribunale competente dovrà essere informato immediatamente e senza indugio.
Chi è Bertulazzi
Bertulazzi, che apparteneva alla colonna genovese delle Brigate Rosse, deve scontare una pena complessiva di 27 anni di reclusione, anche per la partecipazione al sequestro dell'ingegnere navale Piero Costa, avvenuto a Genova nel 1977. Latitante dal 1980, era stato arrestato, ai fini dell'estradizione, nell'agosto 2024, a seguito della revoca, da parte delle autorità argentine, dello status di rifugiato che aveva ottenuto nel 2004, e della reiterazione della richiesta di estradizione.
L'avvocato italiano, "in contatto con sua figlia"
"Ho letto quanto è accaduto, non ho notizie dirette e precise. Non ho sentito Bertulazzi di recente, ero in contatto con la figlia ma ciò è avvenuto prima dell'estate", ha dichiarato all'AGI l'avvocato Gabriele Fuga, parlando dell'evasione dell'ex brigatista rosso.