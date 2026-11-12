Maltempo sull'Italia, allerta arancione in 5 regioni per venerdì

AGI - Il maltempo continua a colpire l'Italia, con frane, allagamenti e disagi alla viabilità soprattutto in Liguria e Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nello Spezzino e nelle province di Massa Carrara e Lucca, dove le forti precipitazioni hanno provocato smottamenti e l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua. A Massa alcune frazioni restano isolate, mentre alla Spezia i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi. La perturbazione è destinata a interessare anche il Centro-Sud, con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento.
Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per l'arrivo di un intenso flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, che sta attraversando il Mediterraneo centro-occidentale. Sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto lungo i versanti occidentali dell'Appennino e sulle coste tirreniche.
Dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, sono attesi rovesci e temporali sulla Campania, in estensione dalla tarda serata ai settori occidentali della Basilicata. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti inoltre venti sud-occidentali da forti a burrasca su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici e mareggiate lungo le coste esposte. Per domani, venerdì 13 novembre, è stata valutata allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Allerta gialla sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
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Frane a Massa Carrara, isolate alcune frazioni
Particolarmente difficile la situazione nella provincia di Massa Carrara, dove si registrano numerosi fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico. Secondo un rapporto della Prefettura di Massa, i Comuni maggiormente interessati, tra cui Fosdinovo e Tresana, stanno attivando interventi urgenti per ripristinare la viabilità ed evitare l'isolamento delle comunità locali.
Nel territorio di Massa, una frana ha interessato via Bassa Tambura e via per Casette, interrompendo i collegamenti con le frazioni di Forno, Casette e altre località a monte. Provincia e Comune hanno avviato gli interventi per ripristinare la circolazione, ma la strada resta chiusa per motivi di sicurezza, anche a causa dell'elevata portata delle acque provenienti dai versanti montani. Dalla serata di ieri è stato comunque realizzato un passaggio riservato esclusivamente ai mezzi di soccorso per garantire il collegamento con Forno. A Fosdinovo è stato inoltre disposto un intervento dei vigili del fuoco lungo il torrente Isolone per rimuovere alcuni tronchi caduti nell'alveo, che rischiano di provocare un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua.
#Maltempo in #Toscana. Prosegue il monitoraggio dei corsi d'acqua: l'attenzione è concentrata sui bacini della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno e Bisenzio. Non vengono invece segnalate situazioni di criticità lungo l'Arno. https://t.co/paF9EE4lbL— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 12, 2026
Sotto osservazione i fiumi della Versilia e il Serchio
Resta alta l'attenzione anche nelle province di Lucca e Massa Carrara, interessate nelle ultime ore da un'allerta rossa per pioggia. La Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro dei corsi d'acqua e degli impianti di drenaggio attivati per fronteggiare l'emergenza. Sono operativi, insieme al Consorzio di Bonifica, sette impianti idrovori nella provincia di Massa Carrara, nove nella Versilia settentrionale e sei nella zona centro-meridionale. A Lucca è attiva l'idrovora del Lobaco. Per quanto riguarda i fiumi, il Versilia a Seravezza e il Baccatoio a Pietrasanta restano al primo livello di guardia. L'onda di piena del Serchio ha invece già attraversato il corso del fiume. Gli altri corsi d'acqua monitorati risultano al momento entro le soglie di riferimento.
La Spezia, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco
Situazione critica anche nello Spezzino, dove dalla tarda mattinata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerose operazioni di soccorso. Le maggiori difficoltà si concentrano nell'area di Castelnuovo Magra, con oltre 100 interventi già portati a termine per aiutare persone in difficoltà, fronteggiare allagamenti e limitare i danni provocati dall'acqua. Per rafforzare il dispositivo di emergenza sono arrivati rinforzi dai comandi dei vigili del fuoco di Genova e Savona.
Anziani intrappolati nell'auto allagata
Alla Spezia alcuni agenti della Polizia Penitenziaria hanno soccorso una coppia di anziani rimasta intrappolata in un'automobile parzialmente sommersa dall'acqua. L'episodio si è verificato nei pressi del carcere, dove le precipitazioni avevano allagato le strade e le aree circostanti. La vettura era rimasta bloccata anche a causa di uno pneumatico forato. L'acqua aveva raggiunto gli sportelli, impedendo agli occupanti di aprire le portiere. Gli agenti sono rimasti accanto alla coppia per circa un'ora, fino a riuscire ad aprire l'auto e mettere entrambi in salvo. Successivamente hanno sostituito lo pneumatico danneggiato e accompagnato gli anziani fino alla loro abitazione. I poliziotti sono intervenuti anche lungo via Fontevivo, aprendo alcuni tombini per favorire il deflusso dell'acqua e contribuire a liberare la carreggiata.
Chiuso per l'inverno il passo Rombo tra Italia e Austria
Intanto, sulle Alpi, è scattata la chiusura stagionale del passo Rombo, il valico che collega la Val Passiria, in Alto Adige, con la Ötztal, nel Tirolo austriaco. La strada resterà interrotta fino alla primavera del prossimo anno a causa dell'arrivo della stagione nevosa. Il passo, conosciuto in tedesco come Timmelsjoch, è uno dei collegamenti alpini più frequentati dagli appassionati di mototurismo. Già nelle ultime settimane il transito era consentito soltanto con equipaggiamento invernale. La riapertura dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dai lavori necessari per liberare la carreggiata dalla neve, che nella zona può raggiungere accumuli stagionali di diversi metri.